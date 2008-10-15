بیماران دو بخش بیمارستان 17 شهریور آمل در سلف سرویس پذیرش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، بخش بیرونی جراحی و ارتوپدی بیمارستان 17 شهریور آمل در مجاورت بخش راکد اورژانس این بیمارستان است که فقط پی آن گودبرداری شده و به علت بارش سنگین باران موجب ریزش شده است.

رئیس بیمارستان 17 شهریور آمل در این خصوص گفت: به علت بارندگی شدید هفته گذشته در این شهرستان بخش بیرونی ارتوپدی و جراحی این بیمارستان ریزش کرده است.

دکتر محسن آسوری با بیان اینکه این دو بخش در مجموع حدود 57 تخت بوده است افزود: به علت احتیاط و پیشگیری از وقوع حوادث دیگر، بیماران به بخش سلف سرویس و بخش های دیگر این بیمارستان انتقال داده شدند.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع این حادثه با تشکیل ستاد بحران و اطلاع به مقامات دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکنون صحبتهایی با استاندار مازندران، فرماندار و نماینده مردم آمل در مجلس شده تا در خصوص دریافت و اختصاص بودجه به این بیمارستان اقدام شود و ما نیز منتظر پاسخ پیگیریهای آنان هستیم.

رئیس بیمارستان 17 شهریور آمل در خصوص علت متوقف ماندن عملیات ساخت اورژانس بیمارستان اظهار داشت: در سال 85 این بیمارستان به عنوان مرکز حوادث و تصادفات استان به حساب آمد و به دستور مقامات وقت اورژانس کشور 350 میلیون تومان تسهیلات برای ساخت اورژانس بیمارستان 17 شهریور اختصاص دادند.

دکتر آسوری با بیان اینکه مقرر شد این تسهیلات در سه مرحله به بخش اورژانس این بیمارستان اختصاص داده شود گفت: در مرحله نخست صد میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت که مقدمات اولیه آن که شامل گودبرداری و تسطیح زمین در داخل بیمارستان بوده انجام شده است.

وی ادامه داد: پس از یک ماه از آغاز به کار عملیات اجرایی بخش اورژانس بیمارستان با تغییر مسئول بخش وزارتخانه و بررسی این پرونده از سوی مسئول جدیدی در اختصاص 250 میلیون تومان تسهیلات باقیمانده این طرح جلوگیری کردند.

رئیس بیمارستان 17 شهریور آمل گفت: مقامات آن دوره علت این اقدام و موازی کاری را نداشتن ردیف بودجه خاص برای این پروژه اعلام کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن مسئول سومی به جای مسئول دومی پیگیری و اختصاص این تسهیلات به کلی دچار تغییرات اساسی شد خاطر نشان کرد: با پیگیری کار در این دوره متاسفانه آنان حتی اختصاص 100 میلیون اولی را غیرضروری خواند و حتی در ردیف بودجه ای کشور 100 میلیون تومان از حساب بیمارستان کم کردند.