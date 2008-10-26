به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، هیئتی به سرپرستی فاروق حُسنی وزیر فرهنگ مصر برای ایجاد موزه مذکور بر روی این پروژه متمرکز شده است.

هیئت مذکور اعلام کرد ایده تاسیس این مرکز فرهنگی تاریخی از زمان درگذشت محفوظ یعنی 30 آگوست 2006 شکل گرفت.

این موزه در یکی از محلات قاهره به نام "جمالیه"، زادگاه این نویسنده ساخته می شود. محفوظ سالهای کودکی اش را نیز در این محله سپری کرد.

نجیب محفوظ 30 کتاب داستانی نوشت و در سال 1988 برنده جایزه نوبل در ادبیات شد تا اولین نویسنده عربی باشد که این جایزه را دریافت می کند.