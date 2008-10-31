به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید احمد خاتمی جمعه شب در مراسم اختتامیه اولین کنفرانس جهانی رادیوهای قرآنی و اسلامی که همراه با تجلیل از مقام قرآنی آیت الله مکارم شیرازی بود، گفت: اگر کسی بمیرد و تفسیر قرآن و نهج البلاغه را فرا نگید باید بر روی قبر او مرحوم ناکام نوشته شود.
وی تصریح کرد: باید کام معنوی را از قرآن و نهجالبلاغه گرفت و در آنها تدبیر و تدبر داشت.
آیت الله خاتمی با اشاره به تجلیل از شخصیت بزرگان دینی به ویژه آیت الله مکارم شیرازی گفت: باید از اقدامات برگزار کنندگان این مراسم و به ویژه صدا و سیما قدردانی کرد.وی افزود: به حق ایشان شایسته تجلیل هستند و در عرصههای مختلف به ویژه در عرصه قرآن و معارف اهل بیت عصمت و طهارت فعالیتهای بسیاری را انجام دادهاند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به ویژگیهای این مرجع تقلید گفت: آیت الله مکارم شیرازی فقیهی بزرگوار و ارزشمند هستند و به صورت عمیق به مسائل نگاه میکنند. وی اضافه کرد: آیتالله مکارمشیرازی تاکنون 140 کتاب در عرصههای مختلف به رشته تحریر در آورده است و کسانی که با آثار ایشان آشنا هستند به روان بودن قلم وی پی بردهاند.ایشان هم کتبی برای خواص و هم کتبی برای عوام طراحی کردهاند.
وی با بیان اینکه آیت الله مکارم شیرازی دارای بیانی شیوا و روان هستند تصریح کرد: این بیان شیوا در سخنرانیهای ایشان مشخص است و به عنوان مرزبان از دین دفاع میکنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سابقه مبارزاتی آیت الله مکارم شیرازی گفت: متاسفانه در چند وقت اخیر شاهد برخی بیمهری نسبت به ایشان در این زمینه بودیم که باید بگویم آیت الله مکارم شیرازی از ابتدا در مبارزات بر علیه رژیم ستم شاهی حضور داشته و در سال 42 نیز روانه زندان شد.
سید احمد خاتمی با بیان اینکه آیت الله مکارم شیرازی مانند شهیدان یهشتی، باهنر و مطهری در جبهههای فرهنگی تلاش میکنند اظهارداشت: رزمنده بودن تنها به حضور در جبهههای جنگ نیست بلکه جبهههای فرهنگی نیز نیاز به رزمنده دارد که ایشان با قدرت در این زمینه فعالیت میکنند.
وی گفت:آیت الله مکارم شیرازی خدمتگذار و خادم قرآن بود و با نوشتن تفسیر نمونه یکی از آثار ارزشمند را به ارمغان آورد.
امام جمعه موقت تهران افزود: اگر در گذشته جوانی از ما میپرسید که چه تفسیری را مطالعه کنیم تردید داشتیم به او چه بگوییم اما پس از چاپ تفسیر نمونه با اطمینان خواندن این تفسیر را به او سفارش میکنیم.
آیت الله خاتمی گفت:همچنین ایشان در حال تدوین تفسیر نهج البلاغه هستند که تاکنون 8 جلد آن چاپ شده است.
وی افزود:آیت الله مکارم شیرازی نگاهی قرآنی به قران دارند و این کتاب را به عنوان کتاب زندگی میپندارند و در تفاسیر خود نیز اعتدال را رعایت میکنند.
قم-خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: باید کام معنوی را از قرآن و نهجالبلاغه فرا گرفت و در آنها تدبیر و تدبر داشت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید احمد خاتمی جمعه شب در مراسم اختتامیه اولین کنفرانس جهانی رادیوهای قرآنی و اسلامی که همراه با تجلیل از مقام قرآنی آیت الله مکارم شیرازی بود، گفت: اگر کسی بمیرد و تفسیر قرآن و نهج البلاغه را فرا نگید باید بر روی قبر او مرحوم ناکام نوشته شود.
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