فردا در تاريخ

روزبزرگداشت فردوسي :





همه ساله چنين روزي به عنوان روزبزرگداشت فردوسي درايران گرامي داشته مي شود .حكيم ابوالقاسم منصوربن فردوسي طوسي در سال 329 هجري در قريه ي باژ از توابع توس در خانداني از طبقه دهقانان به دنيا آمد. از ايام جواني شروع به سرايش يكي از بزرگترين شاهكارهاي زبان و ادبيات پارسي يعني شاهنامه كرد . منبع اصلي سرايش او شاهنامه منثور ابو منصوري بود كه فردوسي پاره اي داستانهاي منفرد ، چون اخبار رستم و اخبار اسكندر را به آن اضافه نمود وبه ويرايش كلي اين داستانها پرداخت تا كل آن را در اثري منسجم و يكپارچه به نام شاهنامه گرد آورد كه به حق به پاس زحمت سي ساله اش به نام شاهنامه فردوسي ناميده مي شود. اين كتاب بنا به عرف زمان به سلطان محمود غزنوي تقديم گرديد. ليكن شاهنامه به مذاق سلطان ترك تبار خوش نيامد كه كتاب را همه تمجيد از ايران و ايراني ديد وسلطان غزنوي محمود نامه مي خواست و فردوسي شاهنامه سروده بود. اين اختلاف باعث شد كه شاعر غزنين را ترك گويد و از هرات به تبرستان و از آنجا به خراسان باز گردد، و به سال 411 هجري در زادگاه خويش در گذشت. كتاب وي كه سند ، شناسنامه و هويت ملي ايرانيان است ، در روزگاري كه استقلال ايرانيان از ميان رفته بود و هويت آنان برباد بود، آبروي دوباره به عنصر ايراني بخشيد تا بتواند دوباره عزت نفس خود را به دست آورد و به ابراز وجود بپردازدبه اين سبب كتابش با آنكه سا لها بعد ، مورد توجه در بارها قرارنگرفت ، توسط مردم و ضبط سينه به سينه و نقل نقالان و پديد آوردن افسانه ها و ترانه ها توسط مردم حفظ شد و بعدها نسخ متعددي از كتاب وي تهيه شد. درسالهاي آغازين قرن معاصركه رويكردي تازه به ادبيات گذشته ايران توسط دانشمندان معاصر و مستشرق صورت پذيرفت شاهنامه نيز مورد باز خواني قرار گرفت و بسياري ظرافت ها و نكات تازه در آن پيدا شد كه هنوزهم عرصه پژوهش در شاهنامه بسيار فراخ است. اگر چه شخصيت هاي زيادي چون ؛ تقي زاده ، دكتر ذبيح اله صفا ، علامه مينوي، دكتر جلالي خالقي مطلق و دهها اديب بزرگ ديگر در دوره ي معاصر در شناخت بيشتر از شاهنامه چراغ راه بوده اند. شاهنامه براي شناخته شدن هنوز نياز به همت جمعي دارد به خصوص كه بنيادي كه متولي تحقيق و تفحص مختص شاهنامه باشد امروز وجود ندارد و بنياد شاهنامه كه در سالها قبل تشكيل شده بود تعطيل شده است. همچنين با گذشت سالها هنوز متني نهايي و قابل قبول براي اكثر شاهنامه شناسان تهيه نشده است ،البته زحمات دكتر جلال خالقي را در اين زمينه نبايد فراموش كرد كه وي متني موفق از شاهنامه ارايه كرده است.



در گذشت حكيم مهدي الهي قمشه اي :





در چنين روزي در سال 1352 ه ش فيلسوف معاصر و حكيم عاليقدر مهدي الهي قمشه اي دار فاني را وداع گفت . حكيم ميرزا مهدى الهى قمشه‏اى در سال 1319 ه ق . مطابق با 1281 ه ش ديده به جهان گشود . آن عالم رباني از بزرگان حوزه حكمت و فقاهت به شمار مي رود . ايشان پس از طي مقدمات علوم از استادان بزرگي چون ملا ابوالحسن قمشه‏اى (پدربزرگوارشان )، ملا محمد هادى فرزانه قمشه‏اى، حسن امين جعفرى، شيخ محمد حكيم خراسانى، شهيد آيت الله سيد حسن مدرس، آقا بزرگ حكيم (ميرزا عسكرى شهيد)، حاج آقا حسين قمى، شيخ اسدالله يزدى، حاج ملا محمد على معروف به فاضل، حاج شيخ حسن برسى، حاج ميرزا حسن فقيه سبزوارى، ميرزا مهدى اصفهانى و حكيم محمد طاهر فقيه نصيرى بهره بردند . ايشان همچنين در طول عمر پر بركتشان شاگردان بسياري تربيت كردند كه از ميان آنها مي توان به حضرات آيات عبدالله جوادى آملى و حسن حسن‏زاده آملى اشاره كرد . ايشان همزمان با تحصيلات حوزوي به تحصيل در دانشگاه مشغول بودند وتوانستند تا اخذ در جه دكترا از دانشگاه تهران پيش روند . از ميان آثار علمى ايشان مي توان به حاشيه و توضيحات بر تفسير ابوالفتوح رازى، ترجمه قرآن به زبان شيوا و نثرى زيبا و امروزين، ترجمه صحيفه سجاديه، ترجمه مفاتيح الجنان، حكمت الهى (دو جلد)، شرح فصوص الحكم فارابى، مشاهدات العارفين فى اصول السالكين، رساله در فلسفه كلى، رساله در سير و سلوك، رساله در مراتب ادراك، حاشيه بر مبدا و معاد ملاصدارى شيرازى و ديوان اشعار اشاره كرد .



چاپ دوباره كيهان :



درچنين روزي در سال1358هجري شمسي ،و پس از انقلاب اسلامي ، روز نامه كيهان پس از يك اعتصاب طولاني مدت دوباره به زير چاپ رفت . اعتصاب كاركنان روزنامه كيهان شصت و چهار روز به طول انجاميد .



اشغال سرزين اسلامي فلسطين :





در چنين روزي در سال 1327 ه ش رژيم اشغالگر قدس براي نخستين بار سرزمين اسلامي فلسطين را مورد اشغال وحشيانه خويش قرار داد . بيانيه بالفور در سال 1917 ميلادي منتشرشد. اين اعلاميه سالها بعد سبب تشكيل اولين دولت صهيونيستي درفلسطين اشغالي شد. با نگاهي به تاريخ مي توان در يافت كه انگليس ، در زمان اوج قدرت ، تمامي هم خود را براي نابود كردن توان سياسي و نظامي جهان اسلام ، تحت قيمومت در آوردن سرزمين هاي اسلامي و تاسيس يك رژيم صهيونيستي در فلسطين اشغالي بكار گرفته بود . بر همين اساس و در آستانه اشغال فلسطين توسط ژنرال آلنبي ، جيمز بالفور وزيرامور خارجه وقت انگليس طي نامه اي به ليونل والتر دوروچيلد ، قول همكاري تمام عياري را در جهت تاسيس يك رژيم صهيونيستي در فلسطين به وي داد . لذا در زماني كه آلنبي به سوي فلسطين مي شتافت ، بالفور نيز جدي ترين گام را در زمينه تشكيل يك رژيم صهيونيستي در فلسطين برداشت . در همين زمان صهيونيست ها از نامه بالفور و پيشروي ژنرال آلنبي به عنوان استجابت ديرينه دعاي قوم يهود ياد مي كردند . طي مدت سي سال و درحالي كه مسلمان ها در اختلاف و چند دستگي به سر مي بردند ، بريتانيا زمينه را براي تشكيل رژيم صهيونيستي فراهم كرد. هجوم صهيونيست ها از سراسر جهان به فلسطين , تشكيل گروه هاي نظامي صهيونيستي ،در اختيار قرار دادن امكانات مالي و اقتصادي ، تقويت وجهه صهيونيست ها در جهان از طريق رسانه هاي بين المللي و سركوب مسلمانان فلسطين از جمله مهمترين اقدامات استعمار در جهت تشكيل رژيم صهيونيستي بود . سرانجام پس از آمده شدن موقعيت ، انگلستان بر قيمومت و اشغال خود در فلسطين پايان داد و از آن جا خارج شد. پس از اين واقعه ، رژيم اشغالگر قدس موجوديت خود را اعلام شد و نخستين جنگ اعراب و اين رژيم كه منجر به پيروزي صهيونيست ها شد ، در گرفت .





عمليات شيخ فضل الله نوري :





درچنين روزي در سال 1360هجري شمسي رزمندگان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمليات شهيد شيخ فضل الله نوري را در آبادان آغاز كردند . آزاد سازي تپه هاي شهيد مؤذني از جمله نتيج عمده اين عمليات بود .



خروج سرابزان شوروي از افغانستان :





در چنين روزي در سال 1988 ميلادي براي نخستين بار سربازان شوروي سابق از افغانستان خارج شدند . ارتش سرخ شوروي سابق پس از ده سال اشغال كشور افغانستان بالاخره پس از شكست مفتضحانه خود اين كشور را ترك كرد . در اين جنگ نيروهاي جهادي افغانستان پس ازده سال اشغال نظامي افغانستان عاقبت نيروهاي اشغالگر را از كشور خود به بيرون راندند . تاريخ جددي افغانستان را مي توان از سال 1978 بر شمرد . در سال 1978ميلادي افسران وابسته به حزب دموكراتيك خلق در ارتش ظاهر شاه كودتا كردند و نورمحمد تره كي به عنوان رهبر جديد دولت كمونيستي منصوب شد . پس از وي حفيظ الله امين در مقام نخست وزيري قرار گرفت . در سال 1979 ارتش سرخ اتحاد جماهير شوروي سابق به افغانستان حمله برد و اين كشور را به اشغال خود در آورد اما نيروهاي جهاد ي در اين مدت دايما به مبارزه با نيروهاي اشغالگر پرداختند . در سال 1983 يك آتش بس موقت ميان نيروهاي اتحاد شوروي با احمدشاه مسعود(شير دره پنجشير) برقرار شد اما چندان ادامه نيافت. . در سال 1986 ببرك كارمل استعفاي خود را اعلام كرد وپس از وي دكتر نجيب الله در مقام رهبري حزب حاكم قرار گرفت . در سال 1986 حاجي محمد سمكني شخصيت غير حزبي در مقام رئيس موقت دولت قرار گرفت. وي در سال 1987 مصالحه ملي اعلام كرد . در سال 1988 هم ميخاييل گورباچف دستور خروج نيروهاي شوروي را صادر كرد . پس از آن بود كه نيروهاي كشور شوروي سابق رخت از اين كشور بربستند .

افغانستان با بيش از 650 هزاركيلومترمربع وسعت (محصور در خشكي) در جنوب آسيا قرار دارد و جز كشورهاي خاورميانه محسوب مي گردد.



امضاي قرار داد ورشو :

