ششمین جشنواره تئاتر رضوی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، هیئت داوران ششمین جشنواره تئاتر رضوی که بر عهده علی نصیریان، تاجبخش فنائیان و محمود عزیزی بوده که پس از تماشای آثار راه یافته به بخش مسابقه نظرات خود را برای بخشهای مختلف اعلام کردند.

هیئت داوران در بخش بازیگران برتر مرد، مقام اول، جایزه نقدی و لوح تقدیر این بخش را به طور مشترک به احمد مسافری بازیگر "ما چهار نفر بودیم" از خرمشهر و امیر کربلایی بازیگر نمایش "ماه در قاب" از تهران داد.

مقام دوم این بخش به طور مشترک به سید اکبر دانیالی بازیگر نمایش "سوی بازگشت" از لردگان و سروش طاهری در نمایش "به آسمان نگان کن" از مشهد تعلق گرفت.

مقام سوم این جشنواره به حسین طاهری بازیگر نمایش به "آسمان نگاه کن" از مشهد و کرامت رودساز در نمایش "سه روز ابدی" از تهران تعلق گرفت.

مقام اول بازیگران زن این جشنواره نیز به مریم آل احمدی به بازیگر نمایش "سوی بازگشت" از لردگان تعلق گرفت. مقام دوم این بخش به بازی مریم بخشی در نمایش "سه روز ابدی" از تهران و الناز حبیبی در "راز" تعلق گرفت. مقام سوم نیز به طور مشترک به مانلی حسینی از تهران در نمایش "مهتاب بر زمین" و بهاره احمدی پور در "بساط عاشقی" از بجنورد داده شد.

در بخش طراحی صحنه نیز مقام اول و دیپلم افتخار جشنواره به طور مشترک برای نمایش راز به سادات طایف و نمایش "سه روز ابدی" به وحید لالی از تهران داده است.

مقام دوم و سوم این بخش نیز به ترتیب به نمایش به "آسمان نکاه کن" رضا حسن زاده از مشهد و "ماه در قاب" به علی موسویان از تهران و "مهتاب بر زمین" مهدی ایوبی تعلق گرفت.

در بخش موسیقی هیئت داوران ششمین جشنواره تئاتر رضوی دیپلم افتخار و جایزه نقدی را به طور مشترک به موسیقی نمایشهای "به آسمان نگاه کن" به مهدی حسنی از مشهد و "بساط عاشقی" به رحیم رضایی از بجنورد داد.

مقام اول نمایشنامه نویسی این جشنواره به نمایشنامه "سه روز ابدی" از محمد ابراهیمیان از تهران تعلق گرفت و مقام دوم آن به طور مشترک به نمایشنامه "راز" از داریوش ربیعی از تهران و"ضامن" از فرهاد نقدعلی از تهران تعلق گرفت.

مقام سوم آن نیز به طور مشترک برای نمایشنامه "ما چهار نفر بودیم" به مرتضی شاهکرم از خرمشهر و "ماه در قاب علی موسویان" از تهران تعلق گرفت.

جایزه اول تا سوم در بخش کارگردانی به ترتیب به زری طالبی کارگردان نمایش "راز" از تهران، محمودرضا رفیعی کارگردان نمایش ضامن از تهران و سید محمد مهدی خاتمی برای کارگردانی نمایش "به آسمان نگاه کن" از مشهد تعلق گرفت.

هیئت داوران ششمین جشنواره تئاتر رضوی بدون هیچگونه اولویت، نمایشهای "ما چهار نفر بودیم"، "به آسمان نگاه کن"، "ماه در قاب" و "راز" را به عنوان نمایش های برگزیده ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی مورد حمایت قرار داده و برای اجرای عمومی معرفی کرد.

همچنین در بخش تقدیر ویژه دیپلم افتخار و جایزه نقدی این جشنواره را در بخش کارگردانی به رهام مخدومی کارگردان نمایش "سه روز ابدی از تهران"، در بخش بازیگری یوسف صادقی از تهران برای بازیگری در نمایش"نقل طلایی"، مهتاب نوایی از بجنورد در"بساط عاشقی"، بهار محمد پور از تهران برای نقش آفرینی در "راز"، حسن سرچایی در "رستگاری در شب دور" و محسن میرزاعلی برای بازی در "نقل طلایی" تعلق گرفت.

همچنین مرکز هنرهای نمایشی صدای جمهوری اسلامی به نمایشنامه " سه روز ابدی" نوشته محمد ابراهیمیان از تهران و کارگردانی روهام مختومی و نمایش "راز" نوشته داریوش ربیعی و کارگردانی زری طالبی از تهران با اهداء دو سکه بهار آزادی قدردانی کرد.

همچنین مرکز هنرهای نمایشی دو اثر دیگر ششمین جشنواره تئاتر رضوی به نام "ضامن" نوشته فرهاد نقدعلی و با کارگردانی محمود رضا رحیمی و نمایش "ما چهار نفر بودیم" نوشته مرتضی شاه کرم و کارگردانی عادل کروشاوی را نیز برای ضبط، حمایت و پخش در رادیو جمهوری اسلامی انتخاب کرده است.

ششمین جشنواره تئاتر رضوی با شرکت 13 نمایش از هشت استان کشور به مدت پنج روز از 12 آبان ماه تا 16 آبان در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی برگزار شد.

دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر رضوی در پایان ششمین جشنواره تئاتر رضوی فراخوان هفتمین دوره این جشنواره را نیز برای حضور پر رنگ هنرمندان تئاتر اعلام کرده است. براساس این اعلام هفتمین جشنواره تئاتر رضوی در 12 بخش داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد. در هفتمین جشنواره تئاتر رضوی 68 گروه نمایشی در بخش داخلی و بین المللی آثار خود را ارائه خواهند داد.