پیشنهاد ایران برای میزبانی کنفرانس آسیایی کتابداری پذیرفته نشد

فریبرز خسروی معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در جلسه‌ای که چندی پیش توسط مسئولان آسیا و اقیانوسیه ایفلا برگزار شد پیشنهاد ما برای میزبانی اجلاس میانی کتابداری در حوزه آسیا و اقیانوسیه مورد پذیرش قرار نگرفت و پس از بررسیها شهر بانکوک پایتخت تایلند این امتیاز را دریافت کرد و میزبان اجلاس دو ماه آتی شد.

عضو کمیته آسیا و اقیانوسیه ایفلا افزود: ایران، قزاقستان و تایلند برای میزبانی این اجلاس پیشنهاد داده بودند که در نهایت کشور جنوب شرقی آسیا میزبان اجلاس شد.

خسروی درباره دلیل رد پیشنهاد کشورمان برای میزبانی کتابداران آسیایی گفت: مهمترین دلیل تعدد کتابداران شرکت کننده تایلندی در کنفرانسهای قبلی است. ضمن اینکه فعالیت انجمنهای کتابداری در حوزه آسیای جنوب شرقی بیشتر از سایر نقاط این قاره است. دیگر اینکه دیگر کشورهای این حوزه مانند مالزی و ویتنام از پیشنهاد تایلند برای میزبانی اجلاس قاره‌ای کتابداری استقبال و دفاع کردند.

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران زمان برگزاری این اجلاس را نیمه دوم بهمن ماه امسال عنوان کرد.

پیشنهاد ایران برای میزبانی کنفرانس میانی آسیا و اقیانوسیه کتابداری ایفلا در تهران با موافقت علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی در کنفرانس قبلی کتابداری در دهلی نو ارائه شد.

هر ساله در این اجلاس موضوعات اصلی و فرعی که قابلیت عرضه و ارائه در کنفرانس جهانی ایفلا را دارد مورد بررسی اعضای اصلی کمیته ها که نمایندگان 18 کشور از جمله مالزی، سنگاپور، استرالیا، قزاقستان، تاجیکستان، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، سوریه، لبنان، کره جنوبی و ایران قرار می گیرد و به تصویب نهایی می رسد و پس از آن درباره موضوعاتی که شایستگی ارائه و طرح در اجلاس جهانی کتابداری را دارد، تصمیمگیری می شود.

فدراسیون بین المللی انجمنها و موسسات کتابخانه ای ایفلا IFLA وابسته به یونسکو، یک انجمن غیردولتی است که با هدف ایجاد شرایط مناسب برای پیشبرد تفاهم مشترک میان کشورها، گفتگو و اجرای برنامه های مشترک تحقیقاتی در زمینه کتابداری و علوم وابسته به اطلاع رسانی تشکیل شده است. این اتحادیه بین المللی از سال 1927 تاکنون کنگره سالانه ای را با شرکت موسسه ها، انجمنها و کشورهای عضو برگزار کرده ‌است.