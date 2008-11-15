مسائل زیست محیطی نیروگاه برق غرب مازندران پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سید هاشم فاطمی صبح شنبه در جلسه ای که به این منظور در فرمانداری برگزار شد، افزود: برای ساخت این نیروگاه کلنگ زنی شده و اکنون مسائل زیست محیطی از طریق منابع طبیعی و مقامات استانداری در حال پیگیری است.

وی همچنین گفت: ساخت میدان میوه و تره بار از دیگر مصوبات دولت در منطقه بود که کلنگ زنی شد.

وی خاطر نشان کرد: احداث جایگاه سوخت رسانی فرودگاه نوشهر، احداث ورزشگاه 25 هزار نفری توسط بخش خصوصی و آموزشگاه فنی و حرفه ای از دیگر مصوبات در دست اجرا است.

به گفته فاطمی، عملیات ساخت خانه کشتی نوشهر با سه میلیارد ریال هزینه دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی است.

فرماندار نوشهر بیان داشت: در مجموع برای مصوبات سفر اول دولت در مازندران، 392 میلیارد ریال اعتبارات پیش بینی شد که این مقدار فقط 30 درصد تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: طرح های مصوب دوره اول سفر دولت به منطقه دیربازده بوده ولی مردم به دنبال طرح های زودبازده هستند.

نوشهر در دور اول سفر دولت به مازندران 14 مصوبه داشت.