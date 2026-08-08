  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱

واکنش عربستان و قطر به بیانیه شورای امنیت درباره یمن

واکنش عربستان و قطر به بیانیه شورای امنیت درباره یمن

بیانیه شورای امنیت درباره یمن با استقبال عربستان و قطر روبه رو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد که از بیانیه شورای امنیت و اینکه حملات منتسب به انصارالله محکوم شده است؛ استقبال می‌کند و برای حفظ امنیت و حاکمیت عربستان عزم راسخ دارد.

این وزارتخانه افزود: از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم در قبال اقداماتی که امنیت منطقه و ایمنی کشتیرانی را تهدید می‌کند، موضعی قاطع اتخاذ کند.

وزارت امور خارجه قطر نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که از بیانیه شورای امنیت و محکومیت حملات حوثی‌ها (انصارالله) علیه عربستان و کشتی‌های تجاری استقبال می‌کند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که بار دیگر همبستگی خود با عربستان را اعلام و از تمامی اقداماتی که ریاض برای حفظ حاکمیت و امنیت خود اتخاذ می‌کند، حمایت می‌کند.

کد مطلب 6911613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کاردر IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      4 1
      پاسخ
      یمن باید انتقام ۸ سال زجر و بدبختی و کشتگان خود را از یعجوج و معجوج عربستان بگیرد،، و به محاصره یمن پایان دهد
    • IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      8 1
      پاسخ
      دنیای وارونه!
    • IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      5 1
      پاسخ
      حاکمان عربستان سعودی و قطر چرا کشتار مردم آواره و مظلوم غزه را محکوم نمی کنند چون از رژیم صهیونیستی اسرائیل ونتانیاهو بی شرف وترامپ بی حيثيت می ترسند یمن حق مشروع خود می داند عربستان سرمایه ملت‌ مسلمان را مصادره اموال عمومی آنها را غارت نموده
    • IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      5 0
      پاسخ
      کدوم شواری امنیت کدوم وجدان کدام شورای امنیت دم از انسانیت می زند حاکم قطر درباره قتل عام مردم غزه ومسلمانان کرو لال کور شدند چرا مسجد الاقصی که حضرت سلیمان علیه السلام آنرا ساخت توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل مورد بی مهری قرار گرفته حال حاکم قطر حکومت عثمانی ترکیه و پاکستان که نان شب هم نداره برای انصارالله یمن شاخ و شانه می کشند برید گمشید شما حتی نمی دانید رکن نماز چیست نماز جماعت هم مانند عمران الخطاب می خوانید ننگتان باد
    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      6 0
      پاسخ
      یمن باید انتقام چند سال محاصره وقتل عام ملّت خودش وفلسطین رابگیرد
    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      5 0
      پاسخ
      یمن باید محکمتر از قبل جواب دهد چون اینها رفتند غیراز اربابانشان ارباب محله هم آوردند دنبال جهان هستند همه ی این فیلم ها بر سر ایران است می خواهند یمن را هم مثل سوریه کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها