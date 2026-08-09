ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای هواشناسی، امروز و فردا بیشتر مناطق گلستان از جوی آرام برخوردار خواهند بود و دمای هوا نیز در این مدت در محدوده افزایشی قرار دارد.

وی افزود: وزش باد از دیگر پدیده‌های مورد انتظار در این مدت است و در نواحی مستعد، احتمال وقوع گرد و غبار نیز وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تغییر شرایط جوی از اواسط هفته ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، با نفوذ جریانات مرطوب شمالی به استان، دمای هوا به‌طور نسبی کاهش می‌یابد.

معقولی گفت: همزمان با ورود این جریانات، ناپایداری‌های جوی افزایش یافته و رگبار و رعدوبرق‌های پراکنده در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.