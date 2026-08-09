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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۷

گرمای گلستان امروز به اوج می‌رسد؛ رگبار و رعدوبرق از سه‌شنبه

گرمای گلستان امروز به اوج می‌رسد؛ رگبار و رعدوبرق از سه‌شنبه

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: امروز یکشنبه گرم‌ترین روز هفته است و روند افزایش دما در استان ادامه دارد، اما از سه‌شنبه با نفوذ جریانات مرطوب شمالی، کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای هواشناسی، امروز و فردا بیشتر مناطق گلستان از جوی آرام برخوردار خواهند بود و دمای هوا نیز در این مدت در محدوده افزایشی قرار دارد.

وی افزود: وزش باد از دیگر پدیده‌های مورد انتظار در این مدت است و در نواحی مستعد، احتمال وقوع گرد و غبار نیز وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تغییر شرایط جوی از اواسط هفته ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، با نفوذ جریانات مرطوب شمالی به استان، دمای هوا به‌طور نسبی کاهش می‌یابد.

معقولی گفت: همزمان با ورود این جریانات، ناپایداری‌های جوی افزایش یافته و رگبار و رعدوبرق‌های پراکنده در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6911670

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