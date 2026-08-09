به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی، صبح یکشنبه در پنجاهمین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سالن غدیر استان گیلان، ضمن تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقشی زیربنایی در ترویج ارزش‌های دفاع مقدس ایفا می‌کند و برگزاری دومین کنگره ۸ هزار شهید استان، ثمره تعامل مستقیم و حضور فعال نهادهای مختلف بود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به توانمندی این شورا در آماده‌سازی بسترهای فرهنگی برای کنگره‌های بزرگ ملی، تصریح کرد: حضور مستمر و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه استاندار گیلان در محل برگزاری کنگره، عامل اصلی شکوه و باشکوهی این رویداد بزرگ بود.

سردار دامغانی همچنین با تبریک روز خبرنگار، عملکرد رسانه‌ها را در بازتاب دومین کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان، اقدامی ممتاز دانست و افزود: رسانه‌ها در پوشش خبری و انتقال پیام شهدا به جامعه، نقشی بی‌بدیل ایفا کردند و هماهنگی میان ستادهای اجرایی از یک‌سو و جریان‌سازی اهالی رسانه از سوی دیگر، هم شکوه ظاهری و هم عمق فرهنگی این کنگره را در سطح استان تضمین کرد.

تکریم و معارفه در بنیاد کنگره شهدا

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با توجه به بازنشستگی سرهنگ ملک‌علی‌پور، رئیس پیشین بنیاد کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان، از زحمات وی در مسیر ترویج فرهنگ شهادت تقدیر کرد و با معارفه سرهنگ حسن فیضیان به عنوان رئیس جدید این بنیاد، برای وی آرزوی توفیق نمود.