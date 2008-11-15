جلسه معارفه رئیس جدید کمیته جوانان فدراسیون فوتبال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین جلسه که در محل دفتر دبیرکل فدراسیون فوتبال و با حضورمسعود عنایت، رئیس کمیته داوران، عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال، فریده شجاعی، رئیس کمیته بانوان، ایلکا، مدیرحراست، حسینی، مسئول روابط عمومی و صدیقی، مسئول تشریفات فدراسیون فوتبال برگزار شد، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ضمن قدردانی از زحمات مسئول سابق این کمیته، فریدون معینی را به عنوان رئیس جدید کمیته جوانان به اعضای فدراسیون معرفی کرد .

نبی در سخنانی همچنین با تاکید بر اهمیت برنامه‌های کمیته جوانان خواستار همکاری نزدیک کمیته‌های اجرایی فدراسیون در جهت پیشبرد هرچه بهتر برنامه‌های این کمیته شد.

در ادامه فریدون معینی، رئیس جدید کمیته جوانان در سخنانی ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه ابراز امیدواری کرد با همکاری کمیته‌های فدراسیون فوتبال بتواند این کمیته را درجهت برنامه های فدراسیون و پشتوانه‌سازی برای آینده فوتبال کشوربه پیش ببرد.

معینی همچنین از پیگیری طرح ویژن آسیا به منظور توسعه فوتبال پایه، برگزاری فستیوال فوتبال نونهالان، سازماندهی و توسعه مدارس فوتبال واجرای طرح استعدادیابی در سراسرکشور به عنوان مهمترین برنامه‌های خود در کمیته جوانان نام برد.

گفتنی است پیش از این مسعود معینی (برادر فریدون معینی) ریاست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال را برعهده داشت که بدنبال ناکامی تیم فوتبال جوانان درمسابقات قهرمانی جوانان آسیا در عربستان از این مسئولیت برکنار شد.