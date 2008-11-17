نیکبخت باید از حضور در پرسپولیس هم محروم شود/ برای نبی حکم جدید زدیم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی کفاشیان امروز در حاشیه انتخابات هیئت فوتبال استان زنجان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد میزان محرومیت بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس افزود: با وجود اینکه بنده اعتقاد دارم وی باید از حضور در تیم باشگاهی اش هم محروم شود اما به اعتقاد کمیته انضباطی نیکبخت واحدی در تیم باشگاهی تخلفی نکرده است.

وی ادامه داد: به اعتقاد من کسی که در تیم ملی تخلف کند نباید در تیم باشگاهی اش هم بازی کند ولی به نظر کمیته انضباطی به دلیل وضعیت وی در تیم پرسپولیس و طرفدارن وی، اگر محرومیتی برای نیکبخت واحدی ایجاد شود آن را گردن فدراسیون خواهند انداخت اما در تیم ملی با وی برخورد خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: نیکبخت واحدی با عملکرد خود نمره های منفی در کارنامه اش ایجاد کرد که اگر این نمره های منفی ادامه پیدا کند و جمع شوند در آینده قطعا برای دوره های بعد به ضرر وی خواهد بود.

کفاشیان در ادامه از توافق فدراسیون فوتبال و سازمان صدا و سیما در جهت حق پخش تلویزیونی خبر داد و افزود: ما برای فصل جاری روی 10 میلیارد تومان به توافق رسیدیم و برای فصل آینده نیز به توافق رسیدیم قراداد را روی همین رقم ببندیم ولی قرارداد و مبلغ قطعی را در همان زمان عنوان می کنیم.

وی تاکید کرد: قراردادی که باید به AFC ارائه شود آماده شده و 10 میلیارد تومان برای قرارداد پخش تلویزیونی در حال تدوین است که طی این هفته امضا خواهد شد.

کفاشیان همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه فدراسیون به هیچ وجه قصد عوض کردن نبی را ندارد، افزود: دلیلی برای تغییر وی وجود ندارد و من نمی دانم این شایعات از کجا نشات گرفته و این امر باعث شده که یک حکم جدید به وی بدهیم.

وی افزود: در مقطعی تیم ملی جوانان فاقد سرپرست بود که وی را برای سرپرستی این تیم انتخاب کردیم. هر چند که کار او سرپرستی تیم نیست و ما به ناچار از وی در این پست استفاده کردیم.

رئیس فدارسیون فوتبال در ادامه نداشتن تجهیزات و بازیهای تدارکاتی کافی و عدم همکاری باشگاه ها را مهمترین دلایل مربی کروات تیم ملی جوانان در توجیه شکست تیم ملی جوانان دانست و افزود: مربی تیم ملی جوانان عدم تعامل و همکاری بازیکنان و دست اندرکاران تیم ملی را از عمده دلایل در عدم نتیجه گیری مطلوب تیم ملی جوانان عنوان کرد.

کفاشیان با دفاع از نیکولیچ در بستن یک تیم آماده برای مسابقات افزود: نیکولیچ مربی با تجربه ای بود و توانست تیم خوبی را جمع کند ولی نتوانست مدیریت خوبی داشته باشد.

وی افزود: مهمترین کار ما تعیین سرمربی و کادر جدید برای تیم ملی جوانان طی 20 روز آینده است و برنامه تدارکاتی برای بازیهای آسیایی باید در گوانگجو 2010 و المپیک لندن قدرتمند ظاهر شود.