بودجه مناطق ۱۰ تا ۱۸ تهران برای سال ۱۴۰۵ بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از بررسی بودجه مناطق ۱۰ تا ۱۸ شهرداری تهران در جلسه امروز کمیسیون برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این جلسه، بودجه هزینه‌ای مناطق، پروژه‌های مستمر و غیرمستمر به‌صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت تا منابع مالی متناسب با نیازهای واقعی مناطق و مطالبات شهروندان پیش‌بینی شود، همچنین پروژه‌های جدید مناطق برای سال ۱۴۰۵ با حساسیت ویژه‌ای بررسی و تصمیم گیری شد.

وی با اشاره به حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، روسای کمیسیون‌های محیط‌زیست و فرهنگی و اجتماعی شورا، معاون هماهنگی امور مناطق، مدیرکل تحولات کالبدی، مدیرکل برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران و شهرداران مناطق مربوطه به همراه معاونین برنامه‌ریزی، گفت: تلاش شد نگاه کارشناسی و اجرایی به‌صورت هم‌زمان در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ شود و پروژه‌هایی در اولویت قرار گیرند که بیشترین اثرگذاری را در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در این جلسات بررسی بودجه مناطق جنوبی و میانی شهر با حساسیت ویژه دنبال می‌شود تا توزیع اعتبارات به شکل متوازن و هدفمند انجام شود، ادامه داد: باتوجه به بررسی بودجه مناطق جنوبی در جلسه امروز، افزایش خوبی در این مناطق شاهد هستیم.

آخوندی با اشاره به بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای مناطق ۱۰ تا ۱۸، بیان کرد: بودجه منطقه ده ۱۶۴۰ میلیارد تومان، منطقه یازده ۲۲۴۰ میلیارد تومان، منطقه دوازده ۲۵۲۰ میلیارد تومان، منطقه سیزده ۱۷۸۰ میلیارد تومان، منطقه چهارده ۲۱۰۰ میلیارد تومان، منطقه پانزده ۳۰۰۰ میلیارد تومان، منطقه شانزده ۲۱۵۰ میلیارد تومان، منطقه هفده ۲۱۵۰ میلیارد تومان، منطقه هجده ۲۶۴۰ میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران مشخص شده است.