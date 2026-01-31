جوانان پیشران؛ از دفاع مقدس تا تحولات تمدنی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمد جواد فلاح* : جوانان در هر جامعه‌ای نه صرفاً یک قشر سنی بلکه یک ظرفیت راهبردی برای ساخت آینده محسوب می‌شوند. تاریخ معاصر ایران به‌ ویژه شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی، گواه روشنی است که هر جا به جوانان اعتماد شده حرکت، نوآوری و پیشرفت رقم خورده است.

انقلاب اسلامی نه در اتاق‌های بسته نخبگان بلکه در میدان آگاهی، ایمان و حضور جوانان به ثمر نشست و همین نسل جوان بود که در دفاع مقدس، سازندگی، علم، فناوری و پیشرفت‌های راهبردی کشور نقش‌آفرینی کرد.

در منظومه فکری اسلام جوانی یک فرصت طلایی و یک مسئولیت بزرگ است. پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) همواره نگاه ویژه‌ای به جوانان داشته‌اند چراکه روحیه تحول‌خواهی، شجاعت، خلاقیت و آمادگی برای فداکاری در این دوران به اوج می‌رسد.

امیرالمؤمنین علی(ع) جوانی را به زمین آماده برای کشت تشبیه می‌کند؛ زمینی که اگر بذر درست در آن کاشته شود، محصولی ماندگار خواهد داد. از همین‌رو جامعه‌ای که نسبت به هدایت فکری و اخلاقی جوانان غفلت کند، آینده خود را به خطر انداخته است.

پیشرفت و توسعه کشور صرفاً در گرو شاخص‌های اقتصادی نیست، بلکه پیش از آن به سرمایه انسانی مؤمن، متعهد و آگاه نیاز دارد. جوانانی که صرفاً مصرف‌کننده نباشند، بلکه تولیدکننده فکر، ایده، علم و فرهنگ شوند. دشمنان این ملت نیز دقیقاً از همین نقطه ضربه می‌زنند، با جنگ رسانه‌ای و فرهنگی تلاش می‌کنند جوان ایرانی را بی‌هویت، بی‌انگیزه و بریده از ریشه‌های دینی و ملی معرفی کنند در حالی که واقعیت درست نقطه مقابل این تصویرسازی دروغین است، بخش عمده پیشرفت‌های علمی، فناورانه و اجتماعی کشور حاصل تلاش همین جوانان است.

الگوگیری از الگوهای دینی، مهم‌ترین نیاز جوان امروز است. حضرت علی‌اکبر(ع) نمونه کامل یک جوان مؤمن، آگاه، شجاع و مسئولیت‌پذیر است؛ جوانی که در اوج بصیرت زمانه خود را شناخت و در لحظه تصمیم، تردید نکرد.

جوان امروز نیز اگر بخواهد در مسیر پیشرفت فردی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد باید ایمان را با عقلانیت، دیانت را با مسئولیت اجتماعی و معنویت را با عمل جهادی پیوند بزند.

نکته مهم آن است که تقوا در نگاه دینی تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود بلکه شامل مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مطالبه‌گری آگاهانه، ایستادگی در برابر ظلم، تلاش برای حل مسائل جامعه و خدمت به مردم است. جوان متقی، جوانی منزوی و منفعل نیست بلکه فردی شجاع، کنشگر و آماده ورود به میدان‌های سخت است. چنین جوانی می‌تواند موتور محرک توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

امروز بیش از هر زمان دیگر کشور به اعتماد به جوانان نیاز دارد؛ اعتمادی واقعی نه شعاری. اگر میدان به جوانان داده شود و از خلاقیت و انگیزه آنان حمایت شود بسیاری از گره‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گشوده خواهد شد. آینده ایران نه در انتظار واردات الگوهای بیگانه بلکه در گرو پرورش جوانانی با هویت دینی، نگاه تمدنی و روحیه جهادی است.

در نهایت باید باور داشت که با همدلی، کار جهادی و تکیه بر توان جوانان می‌توان گام‌های بلندی در مسیر پیشرفت و تعالی کشور برداشت، همان مسیری که انقلاب اسلامی آغاز کرد و ادامه آن بر دوش نسل جوان امروز است.

*کارشناس مذهبی