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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

تکریم خانواده شهدای حملات تروریستی توسط رئیس بنیاد شهید

تکریم خانواده شهدای حملات تروریستی توسط رئیس بنیاد شهید

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با خانواده شهدای حملات تروریستی دیدار و ضمن دلجویی، برای آنان صبر و شکیبایی آرزو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح امروز جمعه ۱۰ بهمن ماه در برنامه نهضت دیدار از خانواده شهدای حملات تروریستی عناصر آمریکایی صهیونستی با خانواده شهیدان، مرتضی خمسه، امیرحسین صفری، حسین کریمی، مهدی نجفلو و وحید زندیه از شهدای مردمی دیدار کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن دلجویی از خانواده شهدا برای آنها صبر و شکیبایی آرزو کرد و گفت: شهدای مردمی بیگناه به شهادت رسیدند و برای همین اجر شهادت نصیب آنها خواهد شد.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز در این دیدارها حضور داشت.

کد مطلب 6735886

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