راننده تریلر یک آتش نشان را در حین انجام ماموریت کشت و فرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز با به صدا درآمدن زنگ حادثه ایستگاه 8 آتش‌نشانی، ‌آتش‌نشانان با سرعت راهی محل حادثه شدند و در ساعت 1 و 43 دقیقه بامداد به محل حادثه رسیدند.

در این حادثه یک دستگاه خودروی سنگین (کامیون) که در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام در حرکت بود، پس از برخورد با نرده‌های محافظ (گاردریل) وسط بزرگراه متوقف می‌شود.

آتش ‌نشانان پس از رسیدن به محل بلافاصله با نجات راننده خودرو و محصور کردن محل حادثه بانوار احتیاط، با روشن کردن دو دستگاه نورافکن و نصب چراغ‌های احتیاط و علائم هشداردهنده عملیات ایمن‌سازی را آغاز کردند.

در حالی که آتش‌نشانان با رعایت همه اصول ایمنی مشغول اجرای عملیات ایمن ‌سازی بودند، یک دستگاه خودروی سنگین دیگر (تریلر) که در همان مسیر در حرکت بود به دلیل سرعت زیاد پس از برخورد با یک دستگاه وانت نیسان، به علت ناتوانی راننده در کنترل تریلی باخودروی آتش ‌نشانی که برای امداد ونجات در حاشیه بزرگراه توقف کرده بود، به شدت برخورد می‌کند وآن را چندین مترهمراه خود ‌می‌کشد که این برخورد موجب به شهادت رسیدن "آتش ‌نشان علی خورشید فر" که مشغول انجام وظیفه بود می‌شود.

راننده تریلر بدون توجه به بروز این حوادث در کمال بی‌مسئولیتی از صحنه حادثه ‌گریخت.

«شهید علی خورشیدفر» آتش ‌نشان جوان و با نشاطی بود که در خانواده مذهبی وآتش ‌نشان رشدکرده بود و از جمله عناصر فعال و پرتوانی بود که پس از استخدام همواره و در همه ماموریت‌های محوله به نحو احسن انجام وظیفه می کرد و از ویژگیهای بارز اخلاقی فروانی از جمله گشاده ‌رویی،‌اخلاص،‌حس مسئولیت و مردم داری برخوردار بود و به معنای کامل کلمه دارای حسن خلق و حسن عمل بود.