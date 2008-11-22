نخستین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد برگزیده نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره جایزه جلال آل احمد در حالی به کار خود پایان داد که هیئت داوران این جایزه هیچ نویسنده‌ای را به عنوان برگزیده نخست معرفی نکرد و تنها به معرفی پنج نفر "تقدیرشده" اکتفا کرد. جایزه هر کدام از تقدیرشدگان 25 سکه بهار آزادی است.

این مراسم با حضور محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد، علی شجاعی صائین مسئول برگزاری جایزه و جمعی از نویسندگان برگزار و اسامی تقدیرشدگان به این ترتیب اعلام شد:

نقد ادبی: کتاب "آئین آینه: سیر تحول نمادپردازی در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و ادبیات فارسی" نوشته دکتر حسینعلی قبادی با همکاری محمد بیرانوندی و "از اسطوره تا حماسه: هفت گفتار در شاهنامه‌پژوهی" نوشته سجاد آیدین‌لو با مقدمه محمدامین ریاحی

داستان کوتاه: "اژدهاکشان" نوشته یوسف علیخانی

داستان بلند: "قاعده بازی" نوشته فیروز زنوزی جلالی

تاریخ‌ و مستندنگاری: "سازمان مجاهدین خلق از پیدایش تا فرجام"، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

مسئول برگزاری جایزه جلال آل احمد پیش از این در گفتگو با مهر از برگزیده نشدن نویسندگان در بخش‌های پنجگانه این جایزه خبر داده بود.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.