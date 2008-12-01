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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۶

"دلداده" به فرهنگسرای خانواده می‌آید

"دلداده" به فرهنگسرای خانواده می‌آید

فیلم سینمایی "دلداده" ساخته قدرت‌الله صلح‌میرزایی تا یکشنبه 24 آذرماه در سینما خانوادگی فرهنگسرای خانواده در حال نمایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت اعلام کرد فیلم داستان دختری است که بعد از سال‌ها به ایران بازگشته و قصد ازدواج دارد. اکبر عبدی، سیدجواد رضویان، مجید صالحی، الهام حمیدی، سحر ذکریا، یوسف صیادی، مجید یاسر، امیر نوری، احمد پورمخبر، مهران رجبی، اشکان اشتیاق و... در این فیلم بازی کرده‌اند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: صلح میرزایی و علیرضا محمودی (بر اساس طرح محمدحسین لطیفی)، بازنویس: پیمان عباسی، مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، تدوینگر: آرش معیریان، آهنگساز: مهدی غفوریان، صدابردار: رضا کشاورز، طراح گریم: مهدی حبیبی‌پور، عکاس: جواد جلالی و تهیه‌کننده: سیدکمال طباطبایی.

علاقمندان می‌توانند برای تماشای این فیلم در نوبت‌های 14، 16، 18 و 20 به سینما خانواده واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگسرای خانواده مراجعه کنند.

کد مطلب 793219

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