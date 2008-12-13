هیچ چیز نمی تواند مانع تحقیق درست درباره ترور حریری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در کمیته تحقیقات این سازمان درباره ترور رفیق حریری که خواست نامش فاش نشود؛ در گفتگو با روزنامه الحیات گفت : هیچ مانع سیاسی یا غیرسیاسی برای به نتیجه رسیدن تحقیقات درباره ترور رفیق حریری وجود ندارد.

وی عدالت را تنها راه برقراری ثبات و صلح در خاورمیانه اعلام کرد و اظهار داشت :هیچ چیزی بر چگونگی تحقیقات یا نگاه ما یا نتایج تحقیقات کمیته سازمان ملل درباره ترور حریری تاثیر نخواهد گذاشت.

رفیق حریری به همراه 22 فرد دیگر بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در بیروت در 14 فوریه 2005(بهمن 83)کشته شد.