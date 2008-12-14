ارزشیابی در معلم توصیفی به خدمت یادگیری می آید

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، همایش کارگاهی و توجیهی ارزشیابی توصیفی برای کلیه معلمان پایه اول ابتدایی به همراه مدیران ابتدایی مناطق تحت جلگه، میان جلگه و زبر خان شهرستان نیشابور در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور صبح امروز با شعار « توصیفی ارزشیابی، افزایش عزت نفس است» توسط معاونت آموزش، کارشناسی های آموزش ابتدایی و سنجش و ارزشیابی تحصیلی مدیریت آموزش و پرورش نیشابور برگزار شد.

در همین ارتباط کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی عمومی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : معمولا معلمان ما سعی دارند که آموخته های دانش آموزان را ارزشیابی و آن را به صورت نمره گزارش دهند.

حمید راهباردار خاطرنشان کرد: معلمان توصیفی به جای بکار بردن نمره از بازخوردهای توصیفی استفاده می کنند و در این روش دانش آموزان رهنمود هایی برای بهبود یادگیری دریافت می دارند.

وی تصریح کرد : نکته مهم این است که دانش آموزان دیگر نگران کسب نمره 20 نیستند، بلکه به دنبال شناخت اشتباه خود و رفع آن هستند و آنها همیشه به دنبال احساس معلم خود از نتیجه فعالیتی که انجام داده اند، هستند.

وی اضافه کرد: والدین نیز نباید به دنبال نمره باشند، بلکه از دانش آموزان بخواهند که چه یاد گرفته است.

وی از سنجش عملکردی، سنجش پرونده مجموعه فعالیت ها، سنجش مشاهده ای، سنجش از طریق مصاحبه، خود سنجی (خود ارزیابی )، آزمون های پیشرفت تحصیلی، بازخورد و تدوین گزارش به عنوان روشها و ابزارهای یک معلم توصیفی نام برد.

وی اظهار داشت: در گزارش پیشرفت تحصیلی والدین به روشنی در می یابند که در چه بخشی از انتظارات آموزشی، احتمالا کودکشان مشکلاتی دارد و با توجه به آن مشکلات توصیه هایی برای بهبود عملکرد تحصیلی فرزندانشان دریافت می کند.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری درباره نحوه ادامه تحصیل دانش آموز در ارزشیابی توصیفی به عهده معلم و شورای مدرسه است و در این الگوی ارزشیابی به معلم اختیار تصمیم گیری تفویض می شود، ویژگیهای ارزشیابی توصیفی را پویایی، بازخورد، کیفی بودن، توجه به مهارت های کسب شده، عنوان کرد.

وی اظهارداشت: ارزشیابی در خدمت یادگیری معنی پیدا می کند و برخلاف ارزشیابی های معمولی در این ارزشیابی معلم درمقابل دانش آموز قرار ندارد ، بلکه معلم در کنار دانش آموز و با او درمسیر یادگیری به پیش می رود.