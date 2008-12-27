هشدار جدی گاز پروم روسیه به اروپا درباره قطع گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "الکسی میلر" رئیس گازپروم در نامه ای به مشتریان اروپایی گاز این شرکت نوشت:" گازپروم هر کار ممکنی را برای جلوگیری از هرگونه قطعی گاز به اروپا انجام می دهد، با این حال، اگر حوادث به شکل یک سناریوی نامطلوب پیش روند، مشکل ترانزیت اوکراین مشکل مشترکی برای روسیه و اروپا خواهد بود."

وی افزود:" ما وظیفه خودمی دانیم که ( به اروپا) هشدار دهیم نمی توانیم مطمئن باشیم که تعهدات برای تزانزیت گاز محترم شمرده شود چرا که شاهد کند شدن سیستماتیک روند تعهدات قراردادی شرکت نفت و گاز( اوکراین) هستیم."

"دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه هفته گذشته در آخرین سخنرانی تلویزیونی خود در سال 2008 به کشمکش گازی روسیه با اوکراین و بدهی 2 میلیارد دلاری این کشور به گازپروم اشاره کرد و گفت: اوکراین باید بدهی های خود را تسویه کند که در غیر این صورت از اول ژانویه انتقال گاز قطع خواهد شد.

گازپروم می گوید که اوکراین بیش از دو میلیون دلار به این شرکت بدهکار است. گاز اروپا از طریق اوکراین به اروپا منتقل می شود.

