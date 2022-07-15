اوکراین مانع صادرات گاز به اروپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روسیه در ادامه انتقادات خود از اوکراین این کشور را متهم به محدودسازی و جلوگیری از ترانزیت گاز به اروپا کرده است.

«دیمیتری پولیانسکی»، معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که اوکراین به عواقب اقداماتی که ترانزیت گاز روسیه به اروپا را محدود می‌کند، توجهی ندارد.

او گفت: «اکنون فقط یک ایستگاه پمپاژ گاز باقی مانده است و این تأثیر بسیار بدی بر تحویل گاز و تشدید بحران انرژی در اروپا دارد، اما اوکراینی‌ها به این مسئله توجهی ندارند، مهم نیست. آنها مطلقاً به لحاظ اقتصادی فکر نمی‌کنند. هر چیزی که برای آنها اهمیت دارد تبلیغات و سیاست کاری است.»

پیشتر وزیر دارایی فرانسه هشدار داده بود که اروپا باید خود را برای شرایط بدون گاز روسیه آماده کند. «برونو لومر» در یک کنفرانس اقتصادی در جنوب این کشور، هشدار داد که اروپا باید آماده قطع کامل گاز روسیه شود.

این مقام دولت فرانسه، توقف کامل تحویل گاز روسیه به اروپا را محتمل‌ترین سناریو پیش روی کشورهای این قاره دانست و گفت: فرانسه باید در مصرف انرژی خود دقت کند، ذخایر گاز ایجاد کند، تشریفات اداری را در جهت سرعت بخشی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش دهد و برنامه خود را برای ساخت رآکتورهای هسته‌ای جدید تسریع بخشد.

پیش از این نیز رئیس آژانس بین‌المللی انرژی ماه گذشته به روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید خود را برای این واقعیت آماده کند که روسیه ممکن است تا زمستان عرضه گاز را به طور کامل قطع کند.