جشنواره "محراب قلم" در کردستان برگزار می شود

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: جشنواره نشریات تجربی مساجد با عنوان "محراب قلم" به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی در سراسر استان کردستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: سازگاری آموزه های هنری با مفاهیم دینی، شناسایی و جذب جوانان علاقه مند به موضوعات فرهنگی و هنری و آشنا سازی آنان با فرهنگ اسلامی، کشف و شناسایی استعداد های کانون ها از جمله اهداف برگزاری جشنواره محراب قلم است .

مسئول دبیرخانه امور مساجد کردستان با بیان این‌که جشنواره نشریات تجربی در سال نوآوری و شکوفایی همزمان با سی امین سالگرد پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی ایران برگزار می شود، افزود: جشنواره نشریات تجربی مساجد با عنوان محراب قلم در قالب چهارمین جشنواره بزرگ جوانان ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد است که در پایان آثار منتخب به جشنواره کشوری در استان یزد ارسال می شود .

وی کمک به ارتقاء سطح دانش و فرهنگ و اندوخته های فعالان فرهنگی مساجد در راستای توسعه فرهنگ دینی و اسلامی و تلاش در جهت آشناسازی هرچه بیشتر نمازگزاران و مخاطبان مسجدی با راهکارها، راه حل ها، مسائل و مشکلات ارشادی و تربیتی جامعه و ارائه روش ها و ابزارهای کارآمد در زمینه ارتباطات فردی و جمعی و به ویژه ارتباطات دینی جهت افزایش کارآیی مخاطبان در امر تبلیغ، تربیت دینی، کشف و شناسایی نیروهای مسجدی در زمینه نشریات تجربی را از جمله دیگر اهداف برگزاری جشنواره نشریات تجربی عنوان کرد .

گلباغی نشریات مساجد را یکی از راه های اطلاع رسانی در حوزه دین دانست و تصریح کرد: چاپ و انتشار نشریات تجربی کانون های فرهنگی هنری مساجد از متداول ترین شیوه های اطلاع رسانی و آموزش آموزه ها و انعکاس فعالیت ها محسوب می شود که با همکاری امام جماعت مسجد از ورود اندیشه های غیر مذهبی و ضد دینی جلوگیری می شود .