در این مراسم از شاعران، پدیدآورندگان و چهرههای آثار ماندگار انقلاب اسلامی در دهه فجر تجلیل و تقدیر میشود.
پرویز بیگی در سال 1333 در اردستان متولد و از سال 1348 تا کنون ساکن تهران است. وی تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی ادبیات فارسی ادامه و تا کنون بهعنوان مسئول صفحات ادبی برخی از نشریات، دبیر کنگرههای سراسری شعر دفاع مقدس، نویسنده برخی از برنامههای صدا وسیما، مسئولیت در تعدادی از شوراهای شعر و همکاری ادبی با نشریات و مراکز مختلف ادبی فعالیتهایی داشته است.
وی همچنین با نشریات جانباز، بنیاد، آتیه، کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی، ایران، همشهری و جام جم همکاری داشته است. از میان آثار او مجموعه شعرهای "غریبانه" و "آن همیشهسبز" تا کنون دوبار جزو آثار برتر ادبیات دفاع مقدس شناخته شدهاند. همچنین وی از سوی وزارت ارشاد بهعنوان یکی از 15 شاعر برتر بعد از انقلاب معرفی شده است.
از دیگر آثار وی می توان به حماسههای همیشه (3جلد)، گل، غزل، گلوله، آیینه در غبار (تأملی در تذکرههای شعر فارسی)، اهل قلم، گزیده ادبیات معاصر (دفتر 26)، آن همیشهسبز (مثنوی دفاع مقدس) اشاره کرد.
این مراسم ساعت 14:30 روز دوشنبه 14 بهمنماه در فرهنگسرای تفکر واقع در شهر زیبا، میدان الغدیر کانون اصلاح و تربیت ، سالن باران برگزار میشود.
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