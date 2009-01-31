آغاز عملیات ساخت 960 واحد مسکن مهر در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل تعاون استان ایلام ظهر امروز در این آیین گفت: این تعداد مسکن در زمینی به مساحت 25 هزار مترمربع ساخته می شود.

منوچهر تیموری بیان داشت: هر یک از این منازل 75 مترمربع و برای هر یک 150 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر یکی از طرحهای مهم دولت در جهت خانه دار شدن افراد کم درآمد جامعه است، خاطرنشان کرد: حدود 9 هزار نف ردر استان ایلام واجد شرایط دریافت مسکن مهر هستند.

تیموری یادآور شد: مهمترین هدف از آغاز اجرای ساخت منازل مسکن مهر، مسکن دار کردن افراد فاقد مسکن است.