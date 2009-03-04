میزان امید به زندگی در جیرفت به 75 سال رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بهروز عصر امروز در نشست کارشناسان بهداشت محیط زیست این شهرستان با اشاره به اینکه پوشش ایمن سازی و ریشه کنی بیماری های واگیر در شهرستان جیرفت 100 درصد افزایش یافته است افزود: در حال حاضر شهرستان جیرفت در زمینه ابتلاء جامعه به بیماری های سرخچه، کزاز، فلج اطفال نسبت به گذشته 100 درصد کاهش دارد.

وی افزود: بهداشت یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت جوامع محسوب می شود و در همین راستا بودجه بخش بهداشت در این منطقه 400 درصد افزایش یافته است و سن امید به زندگی نیز به 75 سال رسیده است.

بهروز با اشاره به اینکه شاخص های بهداشتی نیز در سطح بسیار مطلوبی در شهرستان قرار گرفته است گفت: دسترسی مردم روستا به خدمات بهداشتی و درمانی 93 درصد و در شهرها 100 درصد می باشد.

وی میزان آگاهی مردم در خصوص پیشگیری از بیماری ها و مسائل بهداشتی را 90 درصد عنوان کرد و گفت: دسترسی مردم در روستا به آب آشامیدنی سالم از 12 درصد به 91 درصد افزایش یافته است.

