  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۵

هفته بیست و هشتم لیگ برتر/

منچستریونایتد گام به گام به قهرمانی نزدیک می شود

منچستریونایتد گام به گام به قهرمانی نزدیک می شود

تیم فوتبال منچستریونایتد دیشب در هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر در زمین نیوکاسل به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دیشب در حالی که در سنت جیمز پارک بازی می کرد موفق شد با نتیجه 2 بر یک نیوکاسل را شکست دهد. لوونکراندز در دقیقه 9 بر روی اشتباه فاحش فن در سار تیم نیوکاسل را پیش انداخت. دروازه بان هلندی منچستر تا قبل از این گل 1311 دقیقه بود که گل نخورده بود. وین رونی و دیمیتار برباتف در دقایق 20 و 56 گل های من یونایتد را به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* منچسترسیتی 2 - آستون ویلا صفر
* استوک سیتی 2 - بولتون صفر
* ویگان اتلتیک صفر - وستهام یک
* بلکبرن صفر - اورتون صفر
* فولهام صفر- هال سیتی یک
* تاتنهام 4 - میدلزبرو صفر

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 65 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- چلسی 58 امتیاز
3- لیورپول 58 امتیاز
4- آستون ویلا 52 امتیاز
--------------------------
18- بلکبرن 27 امتیاز (یک بازی کمتر)
19- میدلزبرو 26 امتیاز
20- وست بروم 22 امتیاز

کد مطلب 843891

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها