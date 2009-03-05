منچستریونایتد گام به گام به قهرمانی نزدیک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دیشب در حالی که در سنت جیمز پارک بازی می کرد موفق شد با نتیجه 2 بر یک نیوکاسل را شکست دهد. لوونکراندز در دقیقه 9 بر روی اشتباه فاحش فن در سار تیم نیوکاسل را پیش انداخت. دروازه بان هلندی منچستر تا قبل از این گل 1311 دقیقه بود که گل نخورده بود. وین رونی و دیمیتار برباتف در دقایق 20 و 56 گل های من یونایتد را به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* منچسترسیتی 2 - آستون ویلا صفر

* استوک سیتی 2 - بولتون صفر

* ویگان اتلتیک صفر - وستهام یک

* بلکبرن صفر - اورتون صفر

* فولهام صفر- هال سیتی یک

* تاتنهام 4 - میدلزبرو صفر

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 65 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- چلسی 58 امتیاز

3- لیورپول 58 امتیاز

4- آستون ویلا 52 امتیاز

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18- بلکبرن 27 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- میدلزبرو 26 امتیاز

20- وست بروم 22 امتیاز