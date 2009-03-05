شواهد حاکی از تمایل آمریکا به رابطه با ایران است/جذابیت رابطه با تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکسی فننکو" محقق ارشد مؤسسه مسائل امنیت جهانی آکادمی علوم روسیه در مقاله ای در روزنامه "نزاویسیمایا گازیتا" می نویسد: ایران دارای ذخایر نفت و گاز می تواند جایگزینی برای کشورهای بی ثبات منطقه خلیج فارس باشد.

وی می نویسد: این کشور همچنین می تواند دسترسی مستقیم به منابع فسیلی دریای خزر را برای ایالات متحده فراهم آورد.

به عقیده این کارشناس روسی گفتگوی واشنگتن با تهران در عین حال می تواند به آرامش در عراق کمک کند لذا برای آمریکا نزدیکی به ایران منافع زیادی دارد و احیای روابط با تهران می تواند نشاندهنده دوراندیشی دولت اوباما باشد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات بین ایران و آمریکا از زمان های گذشته به عنوان موانع برقراری این رابطه می نویسد: به سبب وجود موانعی برای واشنگتن در برقراری رابطه با ایران این کشور لاجرم در مسیر مخالفت با ایران حرکت کرده و این امر مانع از برقراری این رابطه شده است، اما حقیقت این است که واشنگتن در حوزه مقابله با ایران نیز کاری از پیش نبرده و هر بار فقط به اعلامیه های شدیدالحن بسنده کرده است.

فننکو می نویسد: تلاش دولت اوباما برای به توافق رسیدن با تهران مؤید این مطلب است که آمریکا از ایران هراس دارد. بعبارت دیگر "آمریکا تسلیم شده و این می تواند بهانه ای برای جمهوریخواهان باشد تا از آن علیه دموکرات ها استفاده کنند".

محقق مؤسسه مسائل امنیت جهانی آکادمی علوم روسیه در بخش دیگری از مقاله خود با اشاره به جذابیت های رابطه با ایران آورده است، تمایل شرکت های آمریکایی برای ورود به بازار هسته ای ایران از دیگر کاتالیزورهای مؤثر در تلاش دولت آمریکا برای گفتگو با ایران می تواند باشد، اما این مسئله در عین حال می تواند منجر به از دست دادن متحدین منطقه ای ایالات متحده نیز بشود.