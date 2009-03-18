  1. بین الملل
۲۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۹

یک مقام آمریکایی:

کره شمالی برای آمریکا حکم "تهدید بسیار محدود" را دارد

یک فرمانده نیروی هوایی آمریکا با اعلام آمادگی کشورش برای مقابله با تهدیدهای موشکی کره شمالی اعلام کرد پیونگ یانگ برای واشنگتن حکم یک تهدید بسیار محدود را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ویکتور رنوارت" فرمانده نیروهای شمالی و فرمانده دفاع هوایی آمریکای شمالی موسوم به "نوراد" (NORAD) گفت : "اگر ما احساس کنیم که کره شمالی به سمت شلیک موشک به سوی ما حرکت می کند با اطمینان می گویم که از سیستمهای مؤثر برای پاسخگویی به آن برخوردار هستیم".

رنوارت که در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا سخن می گفت،افزود: ارتش ایالات متحده، کره شمالی را "تهدید بسیار محدود" تلقی می کند.

کره شمالی اعلام کرده است که در فاصله روزهای چهارم تا هشتم آوریل در صدد پرتاب یک ماهواره است، اما آمریکا مدعی است که این  کشور از این پرتاب برای سرپوش گذاشتن بر آزمایش موشکهای بالستیک دوربرد خود استفاده می کند.

