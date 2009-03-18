به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار گفت: با حمایت مقامات عالیرتبه دو کشور قطار روابط دوجانبه بر ریل مناسب خود به صورت مطلوبی در حرکت است.

وی هدف از سفر به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را رایزنی پیرامون تحولات منطقه ارزیابی کرد.

وزیر خارجه کشورمان اظهار داشت: قیمت نفت منطقی نیست و باید تلاش کنیم قیمت منطقی و عادلانه مبنای فروش نفت قرار گیرد.

متکی در این دیدار پیروزی مقاومت در لبنان و غزه را نقطه قوتی برای منطقه و جهان اسلام خواند و گفت: ما از رویکرد حمایت از بازسازی غزه و وحدت گروههای فلسطینی حمایت می کنیم.

سلطان قابوس نیز در این دیدار ضمن تبریک سال نو به دولت و مردم کشورمان گفت: همواره روابط با ایران مورد علاقه و احترام ما بوده و از اینکه می بینیم روز به روز این روابط در بستر صحیحی رو به گسترش است خوشحالیم.