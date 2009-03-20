ایران اسلامی در سال 87 در بر فراز قله سیاسی دنیا ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امام جمعه اصفهان در خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان و همگام با آغاز بهار طبیعت سال 1387 را سالی سرشار از خوبی و زیبایی برای ملت و دولت ایران دانست و افزود: هرچند این سال از لحاظ خشکسالی برای ما سال خوبی نبود اما خوشبختانه ما توانستیم از لحاظ سیاسی، علمی، فرهنگی و انرژی هسته ای پیشرفت های چشمگیری را به دنبال داشته باشیم .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اکنون اکثر نیروگاه های برق کشور آبی هستند از مردم خواست در سال آینده در مصرف آب و برق صرفه جویی نمایند .

امام جمعه اصفهان اذعان داشت: مقام معظم رهبری، دولت و ملت ایران در این سال با حمایت های همه جانبه خود از مردم مظلوم غزه در بالاترین سطح قله سیاسی دنیا قرار گرفتند.

وی پرتاب ماهواره سفیر امید را امیدی برای مسلمانان دنیا برشمرد که در نهایت عزت و سربلندی ایران اسلامی و دوستان آن را به همراه و شکست و پیام ذلت دشمنان را به همراه داشت .

خطیب جمعه اصفهان بادر بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمدید یکساله تحریم های اقتصادی ایران توسط اوباما گفت: این تحریم های اقتصادی باعث مقاوم تر شدن رهبری، مردم و دولت ایران اسلامی شده است و نباید فراموش کرد که سردمداران آمریکا یهودی های صهیونیست هستند .

طباطبائی نژاد تصریح کرد: حتی اگر این تحریم ها برای همیشه تمدید شود باز هم ملت و دولت ما هیچ ابایی از آمریکا و غرب نخواهد داشت .

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در بخش پایانی سخنان خود ضمن تبریک عید نوروز اظهار داشت: نوروز روز برگشت طبیعت به خود است.