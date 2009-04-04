به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نورالله، شرکت‌کنندگان در همایش بین‌المللی "سهم علمای مسلمان در تمدن جهانی" در مصر با اشاه به اینکه تمدن اسلام و سهم معرفتی و علمی آن در تمامی زمینه‌ها اساس و پایه ای است که غرب تمدن معاصرش را بر آن نهاده است، اظهار داشتند: اسلام دارای ارزشها و تعالیمی است که علمای مسلمان آن را محقق کرده و دیگر اندیشمندان جهان از آن بهره‌مند شدند.

دکتر علی جمعه مفتی مصر در مراسم افتتاح این همایش که در دانشکده دارالعلوم دانشگاه منیا در استان منیا یکی از مهمترین استانهای شمالی مصر برگزار شد و دیروز پنج شنبه 13 فروردین ماه به پایان رسید، با اشاره به اینکه کسی وجود ندارد که تلاشهای علمی مسلمانان جهان را در پیشرفت علم و انتقال علوم مختلف منکر شود، تصریح کرد: تألیفهای بسیار از سوی اندیشمندان غربی درباره مسلمانان و علمای اسلام وجود دارد که بیان می‌کند علمای مسلمان پیشین نقش مهمی در خود اتکایی مسلمانان در زمان معاصر دارند و ازاین روست که آنها توانستند پرچمهای خود را طی سالیان دراز برافراشته دارند.

مفتی مصر افزود: تلاشهای علما باعث شد که بعدها علمای غربی بر تلاش آنها ارج داده و تحقیقات وسیع و دامنه‌داری در این خصوص انجام دهند و کتابهای مختلفی به رشته تحریر در آورند، امروز ما به علمایی چون ابن سینا، ابن باجه، ابن هیثم که سهم به‌سزایی در پیشرفت تمدن اسلام داشتند، افتخار می‌کنیم.

دکتر محمد عبدالرحیم رئیس دانشکده دارالعلوم و دبیر همایش به ضرورت تدریس تاریخ علم در تمدن اسلامی در مدارس تأکید کرد و گفت: این آموزشها به منظور معرفی تاریخ علمی مسلمانان ضروری است.

رئیس دانشکده دارالعلوم در ادامه نسبت به تصورات نادرست برخی از مردم نسبت به تاریخ علم هشدار داد و یاد آور شد: در این همایش بیش از 160 مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند که همه آنها نشان می‌دهند که ما امتی دارای تمدن هستیم و مسلمانان نباید مسئولیت این تلاشها را به عهده دیگران بیندازند.

دیگر شرکت‌کنندگان در این همایش به ضرورت فعال سازی تمدنی و گفتگوی مثبت و سازانده و مشارکت انسانی مسلمانان در ساخت تمدنی سازنده تأکید کرده و تصریح کردند: شوراها و هیئتهای اسلامی به منظور ارائه سهم فرهنگ اسلام در جهان و ساخت تاریخ حقوق بشر و توسعه علمی آن تلاش کنند.

آنها تخصیص جوایز جهانی به منظور تشویق بر تلاشهای اندیشه ای با عنوان "جایزه علوم اسلامی" و ضرورت ترجمه تحقیقات علمای مسلمان به زبانهای دیگر را جهت تبیین چهره واقعی علمای مسلمان در زمینه های تمدنی مختلف مورد توجه قرار دادند.