به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از سوی انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران با همکاری خانه هنرمندان ایران برپا شده و پس از نمایش فیلم‌ها نشست نقد و بررسی برگزار می‌شود.

"یوفک" درباره زنی جوان است که در انتظار بسته شد پیله‌ها، به دنیا آمدن فرزند و بازگشت شوهرش از سفر به سر می‌برد. "چارشو" هم به آخرین گردش دسته‌جمعی یک عروس (با بازی آلتینای قلیچ‌تقانی) با دوستانش قبل از رفتن به خانه شوهر می‌پردازد.

مهوش شیخ‌الاسلامی فارغ‌التحصیل مدرسه فیلم لندن است. او علاوه بر کارگردانی فیلم‌های کوتاه و مستند، تدریس در دانشکده صدا و سیما، تحقیق و مدیریت برنامه و تولید و داوری جشنواره‌های متعدد داخلی و خارجی را در کارنامه دارد.



وی مدیریت برنامه و تولید مجموعه‌های "دائی جان ناپلئون"، "هزاردستان"، "سربداران" و "کوچک جنگلی" و تحقیق و کارگردانی فیلم‌های "سپیدجامگان"، "دست‌ها"، "پیر حرا"، "به کجا تعلق دارم؟" و ... را نیز بر عهده داشته است.

علاقمندان می‌توانند برای حضور در این برنامه به نشانی خیابان موسوی (فرصت شمالی)، خیابان ایرانشهر شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.