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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

طی دو ماه گذشته؛

چهار میلیارد دلار صنایع دستی از گمرک آبادان صادر شد

چهار میلیارد دلار صنایع دستی از گمرک آبادان صادر شد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی خوزستان از صادرات چهار میلیارد و 200 میلیون دلار انواع صنایع دستی استان خوزستان از گمرک آبادان به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.

بهزاد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بیش از 86 هزار و 885 کیلوگرم صنایع دستی شامل تولیدات حصیری، بوریا، ظروف سفالی، سفره قلم کاری شده، سرامیک لعابدار و انواع خاتم در دو ماه گذشته به کشورهای کویت، بحرین، قطر و امارات صادر شد.

امیری کشورهای حوزه خلیج فارس را بهترین مشتریان صنایع دستی خوزستان برشمرد و افزود: میزان صادرات صنایع دستی خوزستان به خارج از کشور امسال افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: صنایع دستی خوزستان به لحاظ تنوع، پیشینه تاریخی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد و در کنار اشتغال مولد می ‌تواند درآمد زایی آن را نیز افزایش داد.
 
امیری بیان داشت: در استان خوزستان حدود 90 رشته صنایع دستی وجود دارد که با توجه به مواد اولیه و روش تولید، یک شاخص و امتیاز در استان و منطقه است.

پیشینه صنایع دستی در استان خوزستان بیشتر به شهرهای دزفول، شوشتر و بهبهان باز می ‌گردد و این شهرها از مناطق با سابقه در زمینه تولید صنایع دستی به ‌ویژه منسوجات سنتی مانند ملحفه ‌بافی، احرامی‌ بافی، سجاده ‌بافی، چوقا بافی  و عبابافی است.

کد مطلب 866868

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