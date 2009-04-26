چهار میلیارد دلار صنایع دستی از گمرک آبادان صادر شد

بهزاد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بیش از 86 هزار و 885 کیلوگرم صنایع دستی شامل تولیدات حصیری، بوریا، ظروف سفالی، سفره قلم کاری شده، سرامیک لعابدار و انواع خاتم در دو ماه گذشته به کشورهای کویت، بحرین، قطر و امارات صادر شد.

امیری کشورهای حوزه خلیج فارس را بهترین مشتریان صنایع دستی خوزستان برشمرد و افزود: میزان صادرات صنایع دستی خوزستان به خارج از کشور امسال افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: صنایع دستی خوزستان به لحاظ تنوع، پیشینه تاریخی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد و در کنار اشتغال مولد می ‌تواند درآمد زایی آن را نیز افزایش داد.



امیری بیان داشت: در استان خوزستان حدود 90 رشته صنایع دستی وجود دارد که با توجه به مواد اولیه و روش تولید، یک شاخص و امتیاز در استان و منطقه است.

پیشینه صنایع دستی در استان خوزستان بیشتر به شهرهای دزفول، شوشتر و بهبهان باز می ‌گردد و این شهرها از مناطق با سابقه در زمینه تولید صنایع دستی به ‌ویژه منسوجات سنتی مانند ملحفه ‌بافی، احرامی‌ بافی، سجاده ‌بافی، چوقا بافی و عبابافی است.