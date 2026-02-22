به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد عبودزاده صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای توسعه بازار صنایع دستی معرفی ظرفیتهای هنری خوزستان در سطح ملی کپوی دزفول به عنوان یکی از شاخصترین محصولات بومی استان در سبد ماه رمضان حرم مطهر رضوی قرار گرفت.
وی افزود: این محصول در ایام ماه ضیافت الهی زینتبخش سفرههای سحر افطار زائران مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا شده است.
معاون صنایع دستی خوزستان گفت: این اقدام علاوه بر معرفی هنر اصیل ریشهدار مردم خوزستان در فضای معنوی حرم رضوی گامی مؤثر در حمایت از هنرمندان تولیدکنندگان بومی استان به شمار میرود.
عبودزاده توضیح داد: این تعامل میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای فرهنگی بازارمحور میان استان خوزستان آستان قدس رضوی باشد.
وی بیان کرد: کپو از الیاف طبیعی با هنر دست بانوان هنرمند به ویژه در شهرستان دزفول تولید میشود حضور آن در سفرههای ماه مبارک رمضان جلوهای روشن از پیوند هنر هویت فرهنگی معنویت مردم خوزستان است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان تأکید کرد: این حضور نقش مهمی در افزایش شناخت عمومی نسبت به ظرفیتهای صنایع دستی استان دارد.
عبودزاده گفت: برنامهریزی برای گسترش بازار فروش ایجاد فرصتهای جدید عرضه استفاده هدفمند از مناسبتهای ملی مذهبی برای معرفی تولیدات صنایع دستی استان به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
