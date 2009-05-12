مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با مهر با بیان این مطلب گفت: اگر قرار باشد با تغییرات در مدیریت شهری پروژه ها به ویژه پروژه های ترافیکی ابتر بماند ظلم به شهر تهران است.

مهندس نصراله خادم اسلام به اتوبوسهای تندرو به عنوان نمونه اشاره کرد و افزود: اتوبوسهای تندرو به حمل و نقل عمومی کمک کرد و در صرفه جویی وقت شهروندان و سوخت تآثیر بسزایی دارد.

رئیس کارگروه بررسی اتوبوسهای تندوری تهران با اشاره به اینکه پروژه BRT در طرح جامع ترافیک تهران لحاظ نشده گفت: در طرح جامع نگاه کلان به ترافیک شهر شده است. یعنی به توسعه حمل و نقل عمومی توجه شده که اتوبوسهای تندرو هم جزو آن است.

خادم اسلام همچنین بیان کرد: اما با توجه به اینکه این پروژه در شورای شهر به تصویب رسیده و بودجه ان نیز مصوب شده، سازمان ترافیک ملزم به اجرای آن است.

مدیرعامل سازمان ترافیک ادامه داد: شاید سال آینده سامانه جدیدی به حمل و نقل عمومی وارد شود، اما اگر قرار باشد تغییر مدیریتها در شهرداری موجب توقف این پروژه ها شود پس توسعه شهری و توسعه اجتماعی معنا نخواهد داشت.