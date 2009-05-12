  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۴۴

خادم اسلام در گفتگو با مهر:

توقف پروژه‌ها با تغییر مدیریت به توسعه شهری لطمه می‌زند

توقف پروژه‌ها با تغییر مدیریت به توسعه شهری لطمه می‌زند

متأسفانه برخی پروژه‌ها در ایران قائم به شخص است و پس از تغییر مدیریت عملا غیر فعال می‌شود. اگر قرار باشد در مدیریت شهری هم اینگونه باشد توسعه شهری معنا ندارد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با مهر با بیان این مطلب گفت: اگر قرار باشد با تغییرات در مدیریت شهری پروژه ها به ویژه پروژه های ترافیکی ابتر بماند ظلم به شهر تهران است.

مهندس نصراله خادم اسلام به اتوبوسهای تندرو به عنوان نمونه اشاره کرد و افزود: اتوبوسهای تندرو به حمل و نقل عمومی کمک کرد و در صرفه جویی وقت شهروندان و سوخت تآثیر بسزایی دارد.

رئیس کارگروه بررسی اتوبوسهای تندوری تهران با اشاره به اینکه پروژه BRT در طرح جامع ترافیک تهران لحاظ نشده گفت: در طرح جامع نگاه کلان به ترافیک شهر شده است. یعنی به توسعه حمل و نقل عمومی توجه شده که اتوبوسهای تندرو هم جزو آن است.

خادم اسلام همچنین بیان کرد: اما با توجه به اینکه این پروژه در شورای شهر به تصویب رسیده و بودجه ان نیز مصوب شده، سازمان ترافیک ملزم به اجرای آن است.

مدیرعامل سازمان ترافیک ادامه داد: شاید سال آینده سامانه جدیدی به حمل و نقل عمومی وارد شود، اما اگر قرار باشد تغییر مدیریتها در شهرداری موجب توقف این پروژه ها شود پس توسعه شهری و توسعه اجتماعی معنا نخواهد داشت.   

کد مطلب 875506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها