تمبر بلندترین برج آجری جهان در گلستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برج تاریخی قابوس بن وشمگیر با بیش از هزار سال قدمت به عنوان بلندترین برج آجری جهان در شهر گنبد واقع شده است.

ارتفاع بیش از 70 متری، آجری بودن و چند وجهی بودن و برخی جاذبه های تاریخی و فرهنگی موجب شده تا سالانه گردشگران زیادی برای دیدن جاذبه های این برج به شهرستان گنبد کاووس در شرق استان گلستان سفر کنند.



این برج از آثار منحصر به فرد معماری ایرانی و اسلامی از بناهای تاریخی قرن چهارم هجری قمری است که به دستور شمس المعلی قابوس بن وشمگیر از پادشاهان آل زیار در سال 397 هجری قمری احداث شده است.

در ایام نوروز سال جاری 32 هزار و 713 نفر مسافر و گردشگر داخلی و خارجی از برج تاریخی قابوس، بلندترین برج آجری جهان در گنبد دیدن کردند.

همچنین تمبر دیگری از جاذبه های آبشار علی آباد کتول به مناسبت هفته گردشگری در این گلستان منتشر و رونمایی شده است و تمبر مختومقی فراغی نیز روز گذشته با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در گنبد رونمایی شد.

گلستان با وجود قابلیتهای تاریخی و طبیعی فراوان هرساله گردشگران زیادی را به این استان فرا می خواند و تاکنون هزار و 500 جاذبه تاریخی و طبیعی در این استان شناسایی شده است.