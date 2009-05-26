پ.ک.ک آماده صلح با ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "مراد غره ایلان" در مصاحبه با روزنامه تایمز از آمادگی پ.ک.ک برای پایان دادن به جنگ 25 ساله خود با دولت ترکیه که تا کنون بیش از 38 هزار کشته در بر داشته است، خبر داد.

به اعتقاد رهبر پ.ک.ک، صلح یک فرصت زاینده است که هر دو طرف باید به سوی آن بشتابند.

به نوشته تایمز، پ.ک.ک برای آغاز روند صلح با ترکیه در نظر دارد یک شاخه زیتون را به نشانه صلح به دولت ترکیه تقدیم کند و بدین وسیله صرف نظر جدائی طلبان پ.ک.ک را از خواسته اصلیشان یعنی تشکیل کشور مستقل اعلام کند.

غره ایلان در این مصاحبه گفت : ما در نقطه بازگشت هستیم. کردها خواهان ادامه جنگ نیستند. ما معتقدیم که می توان مسئله کردها را بدون اینکه خون بیشتری ریخته شود حل کرد. ما آماده یک راه حل دموکراتیک و صلح آمیز در ترکیه هستیم تا بدین وسیله مشکلات موجود در مرزها حل شود.

به نوشته تایمز، اولین قدم در راه آرام کردن جو میان پ.ک.ک و آنکارا زمانی که غره ایلان در ماه جاری با دیدار با یک روزنامه نگار ترک دیدار کرد برداشته شد. در این دیدار رهبر پ.ک.ک که در اصل معاون "عبدالله اوجالان" رهبر زندانی پ.ک.ک محسوب می شود، از آمادگی پ.ک.ک برای صرف نظر از خواسته اصلی خود یعنی تشکیل کشور مستقل برای 12 میلیون جمعیت کرد خبر داد.

غره ایلان در این دیدار همچنین از تمایل خود برای برقراری آتش بس فوری و آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خبر داده بود.

رهبر پ.ک.ک در ادامه مصاحبه با تایمز گفت : انگلیس با درخواست اسکاتلند مبنی بر شکل گیری پارلمان اسکاتلند موافقت کرد و این همان کاری است که ترکیه می تواند با ما انجام بدهد. علاوه بر آن من تاریخ ایرلند را مطالعه کرده و با افرادی که درگیر آن بوده اند نیز صحبت کرده ام و در جریان اقداماتی که انگلیس برای پایان دادن به ماجرای ایرلند انجام داد هستم. ترکیه نیازمند حل مشکل ما به همان روشی است که انگلیس مشکلاتش را حل کرد.

پ.ک.ک مبارزات خود را به رهبری اوجالان از سال 1984 آغاز کرد. اوجلان در سال 1999 بازداشت شد و هم اکنون در زندانی در سواحل دریای مرمره به سر می برد.

این گروه هم اکنون از سوی ترکیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.

پیشنهاد صلح از سوی پ.ک.ک تحولی بزرگ در منطقه محسوب می شود زیرا فعالیت این گروه در کوههای شمال عراق و مرزهای ترکیه و اقدامات تروریستی آنها موجب شده تا ترکیه از دو سال قبل حملات خود به مواضع آنها در کوههای قندیل را شدت بیشتری ببخشد و هر از چند گاهی جنگنده های ترکیه اقدام به بمباران مواضع پ.ک.ک در شمال عراق کنند.