آمریکا آماده شروع یک دوره "مذاکره جدی" با ایران است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان مدعی شد : ایالات متحده آماده شروع یک دوره مذاکره جدی با ایران است.

وی در ادامه، زمان را برای شروع دور جدیدی از مذاکرات برای تداوم روند به اصطلاح صلح خاورمیانه مناسب دانست.

در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک مرکل نیز، سخنان اوباما در قاهره را سخنانی پایه ای برای گفتگوهای جهان اسلام وغرب دانسته و بر ادامه روند سازش برای حل موضوع فلسطین تاکید کرد.

علاوه بر مناقشه خاورمیانه و موضوع ایران، تغییرات محیطی از جمله مسائل مورد گفتگو میان مرکل و اوباما اعلام شده اند.

رئیس جمهوری آمریکا عصر روز گذشته وارد شهر شرقی درسدن شد. این دومین سفر اوباما به آلمان پس از راهیابی به کاخ سفید است؛ اوباما پیش از این در ماه آوریل، از شهر بادن بادن واقع در جنوب غربی آلمان برای شرکت در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) دیدار کرده بود.

باراک اوباما پیش از سفر به اروپا، از کشورهای عربستان و مصر دیدار کرده بود.