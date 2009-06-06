بازداشت یک فرد دیگر به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،یک گشتی از واحد ضد جاسوسی در دستگاه امنیت داخلی لبنان،یک فرد دیگر را به اتهام همکاری با "فوزی -ع) از منطقه رمیش در جنوب لبنان دستگیر کرد.



منابع امنیتی المنار گفتند این متهم به همکاری با صهیونیستها با خود چند دستگاه بی سیم و تلفن همراه اسرائیلی به همراه داشت.



بر اساس اطلاعات،بازداشت این فرد مظنون بنا به اعتراف "محمد س ر" مزدور مصری که چند روز پیش در نوار مرزی در منطقه عیتا الشعب دستگیر شد و به تعامل با دشمن صهیونیستی اعتراف کرد،صورت گرفت.



این فرد بازداشت شده نمایشگاه خودرو دارد و برادر وی پس از فرار رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال 2000 به همراه مزدوران آنتوان لحد به فلسطین اشغالی گریخت.

خاطر نشان می شود چند روز پیش منابع بلندپایه در ارتش لبنان از کشف 25 شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی و شش شبکه مرتبط با شبکه تروریستی القاعده در لبنان که برای بی ثبات کردن مناطق مختلف لبنان برنامه ریزی می کردند، خبر داده بودند.