تولید اولین دیسک سخت باگنجایش یک ترابایت ویژه نوت بوک

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "وسترن دیجیتال" چندی پیش با معرفی دیسک سخت ثابت با گنجایش دو ترابایت ویژه رایانه های رومیزی رکورد حجیم ترین دیسک سخت رایانه های شخصی را شکست.

اکنون این شرکت به رکورد تولید دیسک سخت ثابت یک ترابایت ویژه نوت بوکها دست یافته است.

ابعاد این دیسک سخت 5/2 اینچ است. برای دستیابی به این رکورد، وسترن دیجیتال از صفحات فشرده لایه لایه ای استفاده کرده است که گنجایش هریک از آنها 333 گیگابایت را دارند که داده ها را با سرعت سه گیگابیت بر ثانیه می خوانند.

تنها جنبه منفی این دیسک سخت ثابت که Scorpio Blue نام دارد ضخامت 5/12 میلیمتری آن است که نسبت به دیسکهای فعلی نوت بوکها که تنها 9 میلیمتر ضخامت دارند بسیار قطورتر به نظر می رسد.

براساس گزارش پی سی وورد، این شرکت همزمان با عرضه این دیسک سخت مدل دیگری را با گنجایش 750 گیگبایت معرفی کرد که قیمت WD Scorpio Blue 750 GB در حدود 99/189 دلار و مدل یک ترابایتی 99/249 دلار قیمت دارد.