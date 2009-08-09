ایجاد روابط عمومی الکترونیک برای ارتباط بهتر با مخاطب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت‌الاسلام‌ اسماعیل قبادی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دوره های آموزشی روابط عمومی ادارات تابعه اظهار داشت: هرچند روشهای ارتباطات سنتی هنوز هم می‌تواند مفید باشد، چاره‌ای جز رفتن به ‌سمت روابط عمومی الکترونیک نداریم، زیرا در عصر اطلاعات و ارتباطات افراد تمام نیازهای اطلاعاتی خود را از منابع قدیمی دریافت نکرده و اگر ما از ابزار و روشهای روز استفاده نکنیم در روند ارتباط با مخاطب دچار اشکال می‌شویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه استفاده از ابزار و امکانات روز را برای تحقق روابط عمومی الکترونیک بسیار حیاتی برشمرد و تصریح ‌کرد: اگر کارکنان روابط عمومی دارای شرایط مطلوب بوده ولی امکانات روز را در اختیار نداشته باشند باز هم اهداف آن سازمان برای تسهیل ارتباط با مخاطبین تحقق نمی‌‌یابد.

قبادی با اشاره به کارهای انجام شده توسط روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در زمینه برنامه‌ریزی، دانش‌افزایی و تجهیز به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روابط عمومی الکترونیک خاطرنشان‌کرد: این روابط عمومی در سال جاری در دومین جشنواره برترین روابط عمومی‌های استان کرمانشاه بدون معرفی اداره اول یا سوم به تنهایی مقام دوم روابط عمومی الکترونیک را در بین حدود 100 دستگاه اجرایی استان به‌دست ‌آورد.

و ی افزود: علاوه بر آن کسب سه رتبه اول، دو رتبه دوم و سه تقدیر از هشت بخش این جشنواره و کسب رتبه دوم همین جشنواره در سال 1387 نشان از فعالیت و تلاش بی‌نظیر مسئول روابط عمومی این اداره کل در استفاده از ابزار و اندیشه است.

قبادی به روزآوری انعکاس فعالیتها را از عوامل موفقیت روابط عمومی این اداره کل معرفی کرد و افزود:چون به توانایی روابط عمومی ایمان داریم سعی نموده نیازهای این واحد را تا حد توان فراهم کرده تا به این روند روبه پیشرفت کمک کنیم که تهیه امکانات سمعی و بصری،رسانه‌ای،اینترنت پرسرعت،طراحی سایت جدید بر اساس نیازهای روابط عمومی،دستگاههای تکثیرمجهز،رایانه‌های پیشرفته و افزایش کارکنان نمونه‌ای از این حمایتها است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در ادامه از مسئولین روابط عمومی ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای تابعه خواست که از امکانات خریداری شده به نحوه مطلوب استفاده کنند.