به گزارش خبرنگار مهر، تایمز آنلاین اعلام کرد خانواده کوبریک قصد دارند "کاغذهای آریان" فیلم ناتمام فیلمساز فقید آمریکایی را کامل کنند. استنلی کوبریک در دهه 90 قصد داشت "کاغذهای آریان" را مقابل دوربین ببرد. این فیلم داستان زندگی زنی لهستانی و برادرزاده‌اش است که در جنگ جهانی دوم و از هراس نازی‌ها مجبور می‌شوند خود را کاتولیک معرفی کنند.

جان هارلان برادر همسر کوبریک که مدیر تولید تعدادی از فیلم‌های این کارگردان بوده اعلام کرده، کوبریک تمایل داشته این فیلم را در جمهوری چک مقابل دوربین ببرد. اما زمانی که باخبر می‌شود استیون اسپیلبرگ مشغول ساخت "فهرست شیندلر" فیلمی درباره وضعیت یهودیان در جنگ دوم جهانی است مسئولان استودیو برادران وارنر را متقاعد کرد که تولید "کاغذهای آریان" را به تعویق بیندازند.

هارلان با ابراز تاسف از این که کوبریک نتوانست این پروژه را به فرجام برساند گفته: یک کارگردان سرشناس باید این فیلم را کارگردانی کند. آنگ لی می‌تواند گزینه مناسبی برای کارگردانی این پروژه باشد، نگاه و تفکر او به کوبریک نزدیک است. در آن مقطع تصمیم کوبریک و برادران وارنر برای به تعویق انداختن تولید فیلم کاملا عاقلانه بوده است.

حق تولید و پخش "کاغذهای آریان" همچنان متعلق به برادران وارنر است و به نظر می‌رسد پس از 10 سال از درگذشت فیلمساز سرشناس آمریکایی امکان تولید این فیلم وجود دارد. استنلی کوبریک فیلمنامه‌ "کاغذهای آریان" را بر اساس رمانی به نام "دروغ‌های دوران جنگ" نوشته بود، این رمان را لوئیس بگلی در سال 1991 نوشته است.

استنلی کوبریک سال 1999 پیش از آنکه آخرین فیلمش "چشمان باز بسته" اکران شود بر اثر حمله قلبی درگذشت. او در بخش‌های مختلف 13 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد. اما تنها در سال 1969 و برای جلوه‌های ویژه فیلم سینمایی "ادیسه فضایی 2001 " اسکار را دریافت کرد.

او حتی برای کارگردانی فیلم سینمایی "تلا‌لو" نامزد دریافت تمشک طلایی شد. کوبریک فیلم‌های "غلاف تمام فلزی"، "پرتغال کوکی"، "بری لیندن"، "دکتر استرنج لاو" و "اسپارتاکوس" را کارگردانی کرده است. این کارگردان در سال 1997 شیرطلای افتخاری ونیز را دریافت کرد.

"فهرست شیندلر" محصول سال 1993 یکی از موفق‌ترین فیلم‌های کارنامه استیون اسپیلبرگ است. این فیلم سیاه و سفید سه ساعته داستان مردی متمول به نام اسکار شیندلر را روایت می‌کند که در جریان جنگ جهانی دوم از راههای مختلف تلاش می‌کند اسیران جنگی به ویژه زنان و کودکان را از مرگ نجات بدهد.

این فیلم که بر اساس زندگی یک شخصیت واقعی ساخته شده هفت جایزه اسکار به دست آورد و در پنج شاخه دیگر هم نامزد اسکار شد."فهرست شیندلر" که با هزینه 25 میلیون دلار تولید شد، 96 میلیون دلار در سینماهای آمریکا فروش کرد و در سینماهای خارج از آمریکا و کانادا 221 میلیون دلار فروخت.