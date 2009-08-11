پایگاه های امداد و نجات روستایی در کشور راه اندازی می شود

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه برنامه های بشردوستانه و خیرخواهانه خود در سال جاری فعالیتهای امداد و نجات خود را در سطح روستاها توسعه خواهد داد و در کنار آموزش امداد و نجات و به روستاییان نسبت به ایجاد پایگاه های امداد و نجات روستایی اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: از ابتدای مهرماه امسال پایگاه های امداد و نجات روستایی با بهره گیری از نیروهای آموزش دیده روستایی راه اندازی خواهد و در این راستا کلیه تجهیزات و امکانات امداد و نجات روستایی خریداری شده است.

اسفندیاری، آموزش، تجهیز و توسعه فعالیتهای امداد و نجات، توجه به بخش برنامه ریزی و نرم افزاری امداد و نجات را از مهمترین برنامه های جمعیت هلال احمر در دولت دهم عنوان کرد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران در ادامه از تلاش جمعیت هلال احمر کشور برای پایین آوردن مدت زمان حضور امدادگران در صحنه حوادث خبر داد و گفت: در حال حاضر با توجه هماهنگی های صورت گرفته با پلیس راه و اورژانس مدت زمان حضور در محل وقوع حوادث جاده ای زیر 15 دقیقه است اما سعی در کاهش این زمان را داریم.

اسفندیاری توسعه ناوگان امداد ونجاتت، تشکیل تیمهای واکنش سریع ایثار را از اقدامات مهم صورت گرفته توسط جمعیت هلال احمر ایران برای کاستن از میزان زمان حضور در محل حوادث عنوان کرد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران در ادامه از فعالیت 12 پایگاه امداد و نجات دریایی در مناطق شمال و جنوب کشور خبر داد و گفت: این تعداد پایگاه امداد و نجات جاده ای مجهز به تجهیزات ویژه امداد و نجات دریایی، قایق و آمبولانس و نجات قریق هستند.

اسفندیاری با تاکید بر توسعه فعالیتهای امداد و نجات دریایی در کشور افزود: در حال حاضر 200 پست امداد و نجات دریایی در دریاها و مناطق آبی کشور صورت می گیرد که این فعالیتها تا به امروز روند مطلوبی را طی می کند.

وی در ادامه با ابراز امیدواری جهت تهجیز کلیه پایگاه های امداد و نجات جاده ای کشور به خوردوهای ویژه امداد و نجات خبر داد و گفت: 80 دستگاه خورودر ویژه امداد و نجات در کشور در حال تجهیز هستند و 100 دستگاه نیز خریداری شده و به پایگاه ها ارائه خواهند شد.

اسفندیاری با اشاره راه اندازی پایگاه امداد و نجات شمالغرب کشور در استان زنجان، راه اندازی این پایگاه را به عنوان یک امر مهم در زمینه توسعه فعالیتهای امداد و نجات کشور دانست و افزود: راه اندازی پایگاه امداد و نجات منطقه شمالغرب کشور در زنجان با توجه به موقعیت جغرافیایی استان زنجان موجب کاهش در زمان رسیدگی به حوادث خواهد شد.