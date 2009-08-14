به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد سازمان‌دهندگان جشنواره معتبر ونیز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره اعطای جایز افتخار فیلمساز به سیلوستر استالونه گفتند: این جایزه از فیلمسازی بسیار اصیل تقدیر می‌کند که آثارش حتی هنگام ریختن خون هم می‌توانند از مهربانی بگویند و روشنترین و تاریکترین زوایای رویای آمریکایی را به تصویر کشیده‌اند.

ستاره فیلم‌های راکی و رمبو هم که ماه آینده میلادی برای دریافت جایزه خود از جشنواره ونیز به ایتالیا خواهد رفت، در این باره گفت: تقدیر شدن در جشنواره فیلم ونیز رویایی بود که من همواره امیدوار بودم به واقعیت تبدیل شود و حالا که قرار است واقعا اتفاق بیفتد، ارزش منتظر ماندن تا آن زمان را دارد.

استالونه در نمایی از فیلم سینمایی "فداشده‌ها"

جایزه افتخار فیلمساز در مراسم اختتامیه شصت و ششمین دوره جشنواره ونیز به استالونه اهدا می‌شود و در جریان آن بخش‌هایی از آخرین فیلم او "فداشده‌ها" به نمایش درخواهد آمد. این جایزه به فیلمسازی تعلق می‌گیرد که تاثیری ماندگار بر سینمای معاصر داشته و پیشتر عباس کیارستمی، تاکشی کیتانو و آنیه واردا آن را گرفته‌اند.

فیلم سینمایی "فداشده‌ها" با نویسندگی، کارگردانی و بازی استالونه آوریل سال 2010 در سینماهای آمریکا و کانادا به نمایش درمی‌آید و جیسن استیتم، میکی رورک و جت لی در آن ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم 60 میلیون دلاری داستان گروهی مزدور است که برای سرنگون کردن یک دیکتاتور به منطقه آمریکای جنوبی اعزام می‌شوند.

شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم ونیز روز دوم سپتامبر با نمایش "باریا" به کارگردانی تورناتوره آغاز می‌شود و روز 12 سپتامبر با "چنگدو، دوستت دارم" از سینمای چین ـ در بخش خارج از مسابقه ـ پایان می‌یابد. رئیس هیئت داوران این دوره هم آنگ لی فیلمساز سرشناس تایوانی و برنده دو شیر طلایی ونیز در چهار دوره اخیر است.