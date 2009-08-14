  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

با جایزه افتخار فیلمساز/

استالونه در جشنواره ونیز به کیارستمی و کیتانو می‌پیوندد

استالونه در جشنواره ونیز به کیارستمی و کیتانو می‌پیوندد

بازیگر و کارگردان سرشناس آمریکایی با دریافت جایزه "افتخار فیلمساز" از مدیران شصت و ششمین جشنواره فیلم ونیز به جمع سه فیلمسازی می‌پیوندد که پیشتر این جایزه را از ونیز گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد سازمان‌دهندگان جشنواره معتبر ونیز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره اعطای جایز افتخار فیلمساز به سیلوستر استالونه گفتند: این جایزه از فیلمسازی بسیار اصیل تقدیر می‌کند که آثارش حتی هنگام ریختن خون هم می‌توانند از مهربانی بگویند و روشنترین و تاریکترین زوایای رویای آمریکایی را به تصویر کشیده‌اند.

ستاره فیلم‌های راکی و رمبو هم که ماه آینده میلادی برای دریافت جایزه خود از جشنواره ونیز به ایتالیا خواهد رفت، در این باره گفت: تقدیر شدن در جشنواره فیلم ونیز رویایی بود که من همواره امیدوار بودم به واقعیت تبدیل شود و حالا که قرار است واقعا اتفاق بیفتد، ارزش منتظر ماندن تا آن زمان را دارد.

استالونه در نمایی از فیلم سینمایی "فداشده‌ها"

جایزه افتخار فیلمساز در مراسم اختتامیه شصت و ششمین دوره جشنواره ونیز به استالونه اهدا می‌شود و در جریان آن بخش‌هایی از آخرین فیلم او "فداشده‌ها" به نمایش درخواهد آمد. این جایزه به فیلمسازی تعلق می‌گیرد که تاثیری ماندگار بر سینمای معاصر داشته و پیشتر عباس کیارستمی، تاکشی کیتانو و آنیه واردا آن را گرفته‌اند.

فیلم سینمایی "فداشده‌ها" با نویسندگی، کارگردانی و بازی استالونه آوریل سال 2010 در سینماهای آمریکا و کانادا به نمایش درمی‌آید و جیسن استیتم، میکی رورک و جت لی در آن ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم 60 میلیون دلاری داستان گروهی مزدور است که برای سرنگون کردن یک دیکتاتور به منطقه آمریکای جنوبی اعزام می‌شوند.

شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم ونیز روز دوم سپتامبر با نمایش "باریا" به کارگردانی تورناتوره آغاز می‌شود و روز 12 سپتامبر با "چنگدو، دوستت دارم" از سینمای چین ـ در بخش خارج از مسابقه ـ پایان می‌یابد. رئیس هیئت داوران این دوره هم آنگ لی فیلمساز سرشناس تایوانی و برنده دو شیر طلایی ونیز در چهار دوره اخیر است.

کد مطلب 929192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها