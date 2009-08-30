به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر جنبش امل لبنان در ایران در بیانیه ای به مناسبت سی و یکمین سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان و دو همراهش در لیبی آورده است : سی و یکمین سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش در لیبی درشرایطی فرا می رسد که جهان اسلام و مسئله محوری آن یعنی مسئله فلسطین و قدس شریف، آماج بدترین توطئه ها قرار گرفته است.



اکنون همه انسانها و جوامع آزاد و شرافتمند به این نتیجه رسیده اند که وحدت و مقاومت تنها راه باز پس گرفتن حقوق از دست رفته و حقظ هویت و عزت امت اسلامی است و همین امر، اهمیت حضور امام موسی صدر به عنوان بنیانگذار مقاومت در این منطقه را بیش از هر زمان دیگری نشان می دهد.



در ادامه این بیانیه آمده است : آنچه مسلم است امام موسی صدر و همراهانش، میهمان دولت لیبی بوده اند و آخرین بار روز نهم شهریور 1357 به هنگام عزیمت از هتل محل اقامت برای دیدار با سرهنگ قذافی دیده شده اند و از آن تاریخ به بعد، ارتباط آنها با جهان خارج قطع شده است.



تحقیقات انجام شده نشان داده است که آنها هرگز از خاک لیبی خارج نشده اند و دستگاه قضایی لبنان نیز براساس تحقیقات انجام شده، حکم جلب سرهنگ قذافی و شماری از مقامهای لیبیایی را به جرم ربودن رهبر بزرگی همچون امام موسی صدر و در نتیجه به خطر افکندن امنیت ملی لبنان صادر کرده است.



البته پیگیری این مسئله تا آزادی امام موسی صدرو همراهانش، مسئولیت جمهوری اسلامی ایران نیز بوده و هست، چرا که اولا امام موسی صدر قبل از هر چیز، یک شهروند ایرانی است و ثانیا جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکزیتی که بار سنگین آرمانهای اسلامی را به دوش می کشد و پناهگاه ستمدیدگان است، نمی تواند در برابر ربوده شدن و بازداشت شخصیت بزرگی همچون امام موسی صدر بی تفاوت باشد.



درپایان این بیانیه آمده است: متاسفانه باید اعتراف کنیم که اقدامات انجام شده درمدت 30 سال گذشته چه در لبنان و چه در ایران، متناسب با حجم این جنایت و توطئه بزرگ نبوده و به نتیجه مطلوب نرسیده است. به همین دلیل اکنون در سی و یکمین سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر، از دولت و ملت بزرگوار ایران و نیز همه انسانهای آزاده می خواهیم که با تمام توان برای آزادی امام موسی صدر و همراهانش از سیاهچال های رژیم لیبی و بازگشت آنها به صحنه مبارزه و مقاومت اقدام کنند.



با آرزوی پیروزی امت اسلام در همه جبهه های مقاومت.