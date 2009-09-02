برای شکست پاس به همدان می رویم/ یک هافبک خارجی جذب می کنیم

کریم بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: بازی روز جمعه هم برای تیم پاس و هم برای تیم استقلال اهواز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یک بازی سخت و دشوار برای این دو تیم به شمار می آید.

بوستانی ادامه داد: آنچه مسلم است تیم پاس شرایط خوبی ندارد و بدون شک برای کسب 3 امتیاز در این بازی خانگی به میدان خواهد آمد، از قضا تیم ما هم هدفی مشابه با این تیم دارد و با اندیشه پیروزی وارد زمین خواهد شد.

وی شکست 4 بریک استقلال اهواز مقابل سپاهان درهفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را از اتفاقات فوتبال خواند و گفت: در این بازی حوادث فوتبال به ضرر تیم استقلال اهواز رقم خورد و داوری نیز یکطرفه به سود تیم میزبان بود. تمامی این مسائل دست به دست هم داد تا به راحتی نتیجه را از دست بدهیم. ما از این شکست درس گرفته و با برنامه ریزی بهتر خود را مهیای دیدار مقابل پاس همدان کردیم تا ضمن جبران شکست هفته گذشته جایگاه خود را در جدول رده بندی ارتقا دهیم.

مربی تیم فوتبال استقلال اهواز با تاکید بر اینکه تیمش در دیدار مقابل پاس همدان به دنبال ضدفوتبال نخواهد بود، افزود: در این بازی میلاد میداودی را همچون بازی مقابل استقلال اهواز به همراه خواهیم داشت اما فرانک آتسو در این بازی به میدان نمی رود. این بازیکن به علت تاخیر در بازگشت به اهواز در تمرینات ما حضور نداشته و حتی اگر ظرف امروز یا فردا به اهواز وارد شود در بازی جمعه شب مقابل پاس همدان فرصت بازی پیدا نخواهد کرد.

بوستانی با رد این موضوع که تیم استقلال اهواز در هفته‌های آغازین لیگ برتر فرازونشیب داشته است، افزود: اینکه تیم ما در دیدار با تیم قدرتمند سپاهان با نتیجه 4 بریک شکست خورده است، دلیل بر افت و فراز و نشیب بازیکنان نیست. تیمی که برابر سپاهان مدعی با 3 مهاجم بازی می کند و در خانه این تیم به دنبال پیروزی است، حتی اگر با 4 گل مغلوب شود، نمی توان بر آن تیم خرده گرفت. این از محسنات تیم ماست که همیشه در پی 3 امتیاز است.

وی در ادامه از تمایل باشگاه استقلال اهواز برای جذب یک بازیکن خارجی در پست هافبک تهاجمی خبر داد و گفت: در حال حاضر نمی توانیم بازیکن شاخص ایرانی جذب کنیم اما درصدد آن هستیم که یک بازیکن خارجی خوب در پست هافبک تهاجمی که پشت مهاجمان بازی کند به خدمت درآوریم.

تیم فوتبال استقلال اهواز از ساعت 21 روز جمعه 13 شهریورماه در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه قدس همدان به دیدار پاس این شهر می رود.