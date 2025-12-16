به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم در جلسه ستاد مدیریت بحران استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد با اشاره به هشدار هواشناسی، از تشکیل جلسه مدیریت بحران استان و ابلاغ آمادگی کامل به دستگاههای اجرایی خبر داد.
علویمقدم تصریح کرد: در پی صدور هشدار هواشناسی، جلسه مدیریت بحران استان برگزار شد و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی مرتبط با بحران مورد تأکید و تذکر قرار گرفت.
وی افزود: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی استان در آمادگی کامل به سر میبرند تا با مدیریت صحیح، دقیق و برنامهریزی مناسب، اقدامات لازم در شرایط احتمالی بحران بهدرستی اجرا شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز با تأکید بر لزوم هوشیاری عمومی گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی، همه ظرفیتهای استان در حالت آمادهباش قرار دارد و هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان انجام شده است.
وی در پایان تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، در صورت بروز هرگونه حادثه، همکاری لازم را با نیروهای امدادی و ستاد مدیریت بحران استان داشته باشند.
نظر شما