استاندار گلستان:جشنواره ملی اقوام نماد تنوع فرهنگی و ظرفیت گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از پارک جنگلی غُرُق و پارک‌موزه استان، اظهار کرد: امروز بزرگ‌ترین رخداد فرهنگی، قومی و مذهبی کشور در قالب جشنواره ملی اقوام به میزبانی استان گلستان در حال برگزاری است و به همین مناسبت، صبح امروز میزبان وزیر میراث‌فرهنگی، هیئت همراه و مجمع نمایندگان استان بودیم.

وی افزود: در ادامه این برنامه‌ها، بازدید از پارک جنگلی غُرُق و پارک‌موزه‌ای که با محوریت بوم‌گردی طراحی شده، در دستور کار قرار گرفت. این طرح جامع و مطالعاتی به وسعت ۶۵۰ هکتار از اراضی جنگلی غُرُق تهیه شده و تنها محدود به گرگان نیست.

استاندار گلستان گفت: برای تمامی جنگل‌های هیرکانی استان، از ورودی تا خروجی گلستان، طرح‌های مطالعاتی و آمایش سرزمین در حال انجام است و امیدواریم با حمایت نمایندگان استان، وزیر و نگاه ویژه ریاست‌جمهوری، در آینده‌ای نزدیک اتفاقات بسیار خوبی در حوزه گردشگری رقم بخورد.

طهماسبی با بیان اینکه گردشگری در گلستان سال‌ها مغفول مانده است، گفت: استان گلستان با تنوع بالای اقوام و مذاهب، به همان اندازه دارای تنوع گردشگری است؛ از اقتصاد دریامحور و سواحل زیبای خزر گرفته تا جنگل‌های هیرکانی، دشت‌های شمال استان و ترکمن‌صحرا که هر یک ظرفیتی منحصربه‌فرد برای توسعه گردشگری محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: گلستان از معدود استان‌هایی است که هم‌زمان چهار اقلیم را در خود جای داده و این ویژگی در کنار تنوع قومی و فرهنگی، مزیتی کم‌نظیر در سطح کشور به شمار می‌رود.

استاندار گلستان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت دولت وفاق ملی، همراهی نمایندگان مجلس، وزرا و مشارکت مردم، بتوانیم این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های واقعی برای توسعه استان و بهبود معیشت مردم تبدیل کنیم.

‌