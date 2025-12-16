زارع: خیرین فارسی ۴ میلیارد تومان کمک معیشتی به نیازمندان اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ثارالله زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات مالی و اهداف بلندمدت این کمکرسانیها را تشریح کرد و گفت: ارزش هر بسته معیشتی سه میلیون و پانصد هزار تومان بوده که جمعاً مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون تومان به این بخش اختصاص یافته است. علاوه بر این، پانصد بسته یلدایی نیز توزیع میشود که هر بسته یک میلیون تومان ارزش دارد و مجموعاً پانصد میلیون تومان هزینه برداشته که با جمع کل، هزینه چهار میلیارد تومان این طرح توسط خیرین تأمین شده است.
وی ادامه داد: این اقلام در روز ۲۵ و ۲۶ آذرماه به دست نیازمندان تحت پوشش دو خیریه خواهد رسید و فرصت مغتنمی است تا از همه عزیزانی که در این امر خیر یاریرسان بودند، کمال تشکر و قدردانی شود.
حجتالاسلام زارع در ادامه به فعالیتهای مستمر و فراتر از کمکهای معیشتی اشاره کرد و گفت: علاوه بر توزیع سبد کالا، این مؤسسات به طور منظم اقدام به راهاندازی طرحهای اشتغالزایی خانگی میکنند. در همین راستا و با تشکر ویژه از پیشدبستانی علوی که برای دومین سال متوالی همکاری مثبتی را آغاز کرده، یک دستگاه خمیر کن راهاندازی شده است. این مجموعه آموزشی با جمعآوری کمکهای دانشآموزان، درخواست کرده است که هزینهها صرف ایجاد اشتغالزایی شود تا کمکها ماندگار باشند و صرفاً مصرف نشوند.
مدیر مؤسسه خیریه محبان ثارالله گفت: سال گذشته حدود چهار دستگاه خمیر کن به این مجموعه اهدا شد و امسال نیز قول داده شده است که چهار یا پنج دستگاه دیگر تحویل داده شود که این امر موجب بینیازی هفت تا هشت خانوار و درآمدزایی پایدار برای آنها خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه سلامت اشاره و اظهار کرد: هر ماه، مؤسسه محبان ثارالله و صدای امید به صورت مشترک هزینه درمان کامل دو بیمار را از صفر تا صد متقبل میشوند. پرداختها به صورت مستقیم به حساب بیمارستانها انجام میشود تا هزینههایی نظیر دارو و آزمایش پوشش داده شود و کلیپ مستندات برای خیرین ارسال میگردد. پس از درمان نیز حمایتهای لازم تا بهبود کامل ادامه مییابد؛ به طوری که مواردی داشتیم که فردی که در معرض قطع عضو بود، با کمک خیرین و با نجات پای وی، اکنون پس از گذشت یک سال به راحتی راه میرود. همچنین بیمارانی با مشکلات قلبی و موارد متعددی از سرطان که شیوع آن در استان فارس افزایش یافته، تحت پوشش قرار گرفتهاند.
حجتالاسلام زارع ادامه داد: فعالیتهای این خیریهها به حوزه جهیزیه نیز گسترش یافته است. به طوری که در هفته آینده دو سری جهیزیه به دو زوج جوان اهدا خواهد شد و با احتساب این دو مورد، شمار جهیزیههای اهدایی در سال جاری به صد و پنجاه و هفت مورد میرسد. این روند تا پایان بهمن ماه نیز ادامه خواهد داشت و اطلاعات بیشتر در خصوص این کمکها به اطلاع عموم خواهد رسید؛ زیرا به نقش رسانهها در تداوم این فعالیتهای خیر اعتقاد راسخ وجود دارد.
وی با تأکید بر مردمی بودن کمکها، بیان کرد که این مجموعه از سال نود و پنج به صورت رسمی و قانونی آغاز به کار کرده و تمامی کمکها تنها از طریق خیرین مردمی تأمین شده و هیچ ارگان یا نهاد دولتی از نظر مالی کمکی نکرده است.
مدیر مؤسسه خیریه محبان ثارالله در تشریح حجم کمکها افزود: در چهار ماه اخیر، به طور متوسط هفت سری کمکرسانی انجام شده و تنها در این مدت، حدود هفت هزار سبد کالا توزیع شده است. در چهار سال اخیر، تعداد کل سبدهای توزیع شده به هشت هزار مورد رسیده است.
حجتالاسلام زارع در خصوص حوزههای دیگر فعالیت این نهاد، به حوزه تعمیرات مسکن اشاره کرد و گفت: مؤسسه محبان ثارالله در بحث تعمیر منازل مسکونی و همچنین فعالیتهای فرهنگی و بهداشتی نیز سوابق قابل توجهی دارد. در هفته گذشته نیز با مشارکت خود مددجو، یک منزل مسکونی خریداری و اهدا شد. در زمینه تعمیرات، بازسازیهای کاملی از جمله سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه انجام شد به طوری که تا کنون بیش از ده تا پانزده مورد بازسازی کامل در منازل مددجویان انجام شده است.
وی تصریح کرد: در حوزه فرهنگی نیز، فعالیتهای گستردهای شامل برگزاری برنامه پخت غذا در تمام مراسم مذهبی (اعیاد و شهادتها) و ایستگاه صلواتی در هفتاد درصد اعیاد و شهادتها برپا میشود. همچنین مسابقات قرآن برای مددجویان برگزار شده و جوایز قابل توجهی برای حفظ و تفسیر قرآن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در بخش آموزشی، کلاسهای زبان، ریاضی و شیمی با حضور مدرس و اعطای مدرک برای کودکان برگزار میشود. در بسیاری از شهرستانها، هفتاد تا هشتاد درصد هزینههای برنامههای فرهنگی مذهبی نظیر اعتکاف، ایام محرم، دهه فاطمیه و ماه مبارک رمضان توسط مؤسسه محبان ثارالله تأمین میشود.
مدیر مؤسسه خیریه محبان ثارالله در حوزه آزادسازی زندانیان نیز اظهار کرد: امسال بیست نفر و سال گذشته پنجاه زندانی که جرایم آنها غیرعمد بوده، آزاد شدهاند؛ از جمله ده مادر که بدهی غیرعمد داشته و با کمک خیرین آزاد شدهاند.
حجتالاسلام زارع تصریح کرد: یکی از نکات کلیدی که در اداره امور مالی انجام شده، بحث شفافسازی است. به صورتی که مؤسسه چندین سال است که کاملاً از مالیات معاف بوده و تمام قوانین و مقررات را رعایت میکند تا بتواند به بهترین نحو به جامعه هدف کمک کند.
